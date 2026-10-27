Cambios en el INE: van 3 renuncias de funcionarios tras llegada de Blanca Cruz

| 16:04 | Agustín Velasco | Uno TV

Al menos tres funcionarios presentaron su renuncia al Instituto Nacional Electoral.
Foto: Cuartoscuro.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó que al menos tres funcionarios presentaron su renuncia al Instituto Nacional Electoral; se trata de:

  • José Alberto Pérez, coordinador de Servicios de informática
  • Iliana Araceli Hernández, titular de la Unidad de Igualdad de Género
  • Mario Burciaga, director de Recursos Materiales

 En conferencia de prensa, Blanca Cruz dio a conocer también que se revisarán los contratos que están activo.

Las consejerías, además, acordaron tres puntos principales:

  • Iniciar renovación de cargos de decisión institucional. Se han presentado ya tres renuncias
    • Garantizar revisión de actuación institucional. A través del OIC y en acompañamiento de la Auditoría Superior de la Federación contribuir con investigaciones de posibles conductas indebidas
    • Recuperar colegialidad como principio de conducción institucional

    Estos anuncios ocurren tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, presentada ante la Cámara de Diputados con efectos a partir del 26 de octubre de 2026, luego de señalamientos por presuntas irregularidades y conflictos de interés en el INE.

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