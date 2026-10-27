Cambios en el INE: van 3 renuncias de funcionarios tras llegada de Blanca Cruz

Foto: Cuartoscuro.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó que al menos tres funcionarios presentaron su renuncia al Instituto Nacional Electoral; se trata de:

José Alberto Pérez, coordinador de Servicios de informática

Iliana Araceli Hernández, titular de la Unidad de Igualdad de Género

Mario Burciaga, director de Recursos Materiales

En conferencia de prensa, Blanca Cruz dio a conocer también que se revisarán los contratos que están activo.

Las consejerías, además, acordaron tres puntos principales:

Iniciar renovación de cargos de decisión institucional. Se han presentado ya tres renuncias

Garantizar revisión de actuación institucional. A través del OIC y en acompañamiento de la Auditoría Superior de la Federación contribuir con investigaciones de posibles conductas indebidas

Recuperar colegialidad como principio de conducción institucional

Estos anuncios ocurren tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, presentada ante la Cámara de Diputados con efectos a partir del 26 de octubre de 2026, luego de señalamientos por presuntas irregularidades y conflictos de interés en el INE.

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