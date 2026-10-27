EE. UU. dará visas a Flávio Bolsonaro y su familia, informa fuente diplomática

Flávio Bolsonaro recibirá visas por parte de EE. UU. Foto: Shutterstock/AFP

El Gobierno de Estados Unidos otorgará visas al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia, informó este martes una fuente diplomática citada por la agencia AFP, en medio de versiones sobre la presunta salida del excandidato presidencial de Brasil tras perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

“Estados Unidos emitirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada en Estados Unidos”, declaró una fuente de alto nivel del Departamento de Estado estadounidense, bajo condición de anonimato.

Sin embargo, el funcionario no confirmó si el senador ya se encontraba viajando hacia territorio estadounidense ni precisó cuándo se emitirían los documentos migratorios.

WASHINGTON (AP) — State Department says it will give US visas to defeated Brazilian presidential candidate Flávio Bolsonaro and his family. #Brazil #Brasil #Bolsonaro pic.twitter.com/LMalh875f1 — Nico Maounis (@nicomaounis) October 27, 2026

¿Flávio Bolsonaro salió de Brasil rumbo a Estados Unidos?

La información sobre las visas se dio a conocer después de que medios brasileños reportaran que Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil junto con su esposa y sus dos hijas, con destino a Estados Unidos.

De acuerdo con reportes periodísticos, personas cercanas al senador afirmaron que se encontraba en camino al país norteamericano. No obstante, las autoridades brasileñas no habían confirmado oficialmente su salida del territorio nacional.

La situación ocurre después de que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, le prohibiera salir del país y ordenara la entrega de sus pasaportes. La Policía Federal canceló sus documentos de viaje después de que venciera el plazo establecido para entregarlos.

Hasta el momento, la declaración de la fuente diplomática confirma la disposición estadounidense de otorgar visas a Bolsonaro y a sus familiares, pero no constituye por sí misma una confirmación oficial de que hayan ingresado a Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales ante Lula

Flávio Bolsonaro compitió en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas contra Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo el 51.79% de los votos válidos, frente al 48.21% del senador.

Tras conocer el resultado, Flávio afirmó en un video publicado en redes sociales que entregaría sus pasaportes y se defendería legalmente de la resolución judicial que le impide salir de Brasil.

El legislador también anunció que buscaría organizar a la oposición en el Congreso y cuestionó la decisión de las autoridades judiciales.

La eventual llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos ocurre en medio de la incertidumbre sobre su paradero y de las versiones sobre sus planes después de la derrota electoral.

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