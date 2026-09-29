México envejece y empobrece; expertos advierten crisis pensionaria

La disminución de la fecundidad en México podría derivar en una sociedad envejecida y empobrecida en las próximas décadas, debido a una crisis pensionaria.

Los mexicanos están dejando de tener hijos, pues por primera vez en nuestra historia, la tasa de fecundidad cayó a menos de un dígito.

El cambio de prioridades y los cambios de intereses influyen en este fenómeno, de acuerdo con Mercedes Sánchez Plascencia, geógrafa de la UNAM:

“La tendencia en las poblaciones que van mejorando la calidad de vida, el nivel de escolaridad o el empleo o el cambio de prioridades, quizás en los jóvenes”.

No solo hay menos niños, sino que México se convierte en un país con menos población juvenil.

“México ya no es un país joven. Justamente en cinco años pasamos la mediana de 29 años a 32 años”, precisó Luis Martínez Ramírez, director de Entelequia.

Y esto tiene una consecuencia grave: el país pierde una ventaja competitiva en la economía mundial.

“Esta abundancia de mano de obra joven nos ha dado ventajas para competir, lo que nos ha servido bastante”, explicó Gerardo Leyva Parra, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, Universidad Iberoamericana.

“Esa gran ventaja que habíamos tenido por la vía poblacional, cada vez vamos a tener menos de eso”, abunda.

Menos hijos, menos jóvenes y más adultos mayores

En México, existen 130.9 millones de personas, de las cuales el 10% tiene 65 o más años. Según el INEGI, uno de cada 10 mexicanos ya tiene 65 o más años. Para los expertos, los datos de la Intercensal 2025 confirman que, a mediano plazo, México podría enfrentar una crisis pensionaria.

“El reto es ¿ahora quién va a pagar las pensiones? (…) Hoy por hoy hay 1.6 trabajadores con afores por cada persona de 65 y más”, subrayó Luis Martínez Ramírez.

Por ello, estimó que, en 2045, “vamos a tener un trabajador por un adulto mayor”. Además, los recursos que destina el gobierno para el pago de pensiones podrían ahorcar a la economía en unas décadas.

“27 o 28% del total de los recursos que dispone el gobierno para gastar, eso es ahorita, pero hace 20 o 30 años el porcentaje era del 4 o 5%”, destacó Gerardo Leyva, de la Universidad Iberoamericana.

Puedes consultar la primera parte de este reportaje en el siguiente enlace.

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