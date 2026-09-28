Pelea entre hombres y mujeres motociclistas causa tensión en Tres Marías; video

Tres Marías es un destino para los motociclistas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

De nueva cuenta, motociclistas se agarraron a golpes en la zona de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, Morelos. En esta ocasión, mujeres y hombres participaron en una pelea que quedó registrada en video.

Video de la pelea en Tres Marías

La gresca ocurrió la tarde de ayer domingo frente a una conocida farmacia de la zona, donde dos grupos de motociclistas se enfrentaron a golpes. La escena llamó la atención debido a que varias mujeres también participaron en la pelea.

Para sorpresa de nadie, este domingo ocurrió otra pelea de motociclistas en Tres Marías y como es costumbre las autoridades ausentes.#TresMarias #Huitzilac #Morelos pic.twitter.com/oADnEaSiPg — Reporte M (@_ReporteMorelos) September 28, 2026

En las imágenes se observa a un grupo de personas con sudaderas negras y gorras fluorescentes frente a, al menos, tres motociclistas que portaban sus trajes. Los involucrados comenzaron a jalonearse, mientras algunos de sus compañeros intentaban separarlos.

Las amenazas continuaron y una mujer se lanzó contra uno de los motociclistas. Otro de sus compañeros la tomó del cabello y la alejó de un fuerte jalón, lo que provocó que la joven cayera al piso.

Por unos momentos pareció que la situación se calmaba; sin embargo, la misma mujer se levantó y lanzó varios puñetazos contra otro de los motociclistas. Uno de los riders intervino para intentar detener la pelea.

La violencia se trasladó posteriormente hacia la avenida, donde otra mujer del grupo de las gorras fluorescentes atacó a uno de los motociclistas. Sus compañeros intervinieron nuevamente para tratar de controlar la situación. De fondo se escuchaba el aceleramiento de los motores, mientras los involucrados comenzaban a dispersarse después de la gresca registrada en Tres Marías.

Tres Marías destino de motociclistas

Cada semana, la zona de Tres Marías recibe a grupos de motociclistas que acuden a desayunar y convivir. De acuerdo con el texto, el consumo excesivo de alcohol suele generar este tipo de conflictos, algunos de los cuales terminan en peleas que posteriormente se viralizan.

Vecinos de la zona han solicitado mayor vigilancia por parte de las autoridades; sin embargo, señalan que este tipo de enfrentamientos son constantes.

Además, los riders utilizan la autopista México-Cuernavaca como pista de carreras, donde los accidentes son frecuentes. Las autoridades realizan operativos para controlar la velocidad, aunque, de acuerdo con lo observado en los videos, estas acciones no han sido suficientes.

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