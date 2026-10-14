CNTE marcha para exigir justicia por asesinato de maestro en Oaxaca

Maestros de la CNTE marchan por asesinato de docente. Foto: Rusvel Rasgado

Maestros de la Sección 22 de la CNTE marcharon en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para exigir justicia por el asesinato del profesor Leví Peralta Regalado, atacado por sujetos armados el martes dentro de la Escuela Secundaria Técnica número 69, en el municipio de San Blas Atempa.

La movilización partió de Tehuantepec con destino al plantel donde ocurrió el homicidio. Como consecuencia de la protesta y en señal de la situación que enfrenta la región, se reportó la suspensión de clases en escuelas de nivel básico del Istmo. Los docentes demandan justicia para su compañero, mientras se espera información oficial sobre las investigaciones del ataque.

Suspensión de actividades afecta a docentes y estudiantes

La marcha reunió a integrantes del magisterio que se trasladaron hasta San Blas Atempa para visibilizar la exigencia de justicia por el homicidio de Leví Peralta Regalado. La movilización tuvo como punto de referencia la secundaria donde el profesor se encontraba cuando fue atacado por hombres armados, un hecho que generó preocupación entre la comunidad educativa de la región.

La suspensión de actividades escolares en los planteles de educación básica del Istmo afectó la jornada académica de estudiantes y docentes. Hasta el momento, no hay personas detenidas por el asesinato ni qué avances existen en las investigaciones, por lo que se espera que las autoridades correspondientes informen sobre el caso.

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