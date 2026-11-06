Papa León XIV aterriza en Uruguay, primera parada en su gira por Sudamérica

El Papa aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Foto: Reuters

Tal como lo marca su itinerario, el Papa León XIV aterrizó la tarde de este viernes en Montevideo, Uruguay, para comenzar una gira de 12 días por Sudamérica, luego de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón en octubre. El sumo pontífice, de 71 años, aseguró que se encuentra “bastante en forma” y agradeció la atención médica recibida.

Durante una conversación con periodistas a bordo del avión papal, León XIV reconoció que existían dudas sobre la realización del viaje debido a su estado de salud. Sin embargo, afirmó que nunca consideró cancelar la gira y expresó su satisfacción por poder cumplir con sus actividades.

🇻🇦🇺🇾 EL PAPA LEÓN XIV YA ESTÁ EN URUGUAY



✈️ El avión que trasladaba al Santo Padre ha aterrizado a las 16:19 (hora local) en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco, dando comienzo a su visita a Uruguay, primera etapa de su sexto viaje apostólico internacional.



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León XIV reaparece tras operación por cáncer de pulmón

El pontífice fue operado el pasado 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon un tumor canceroso y parte del pulmón derecho.

Después de cuatro días de hospitalización, recibió el alta médica el 17 de octubre.

De acuerdo con médicos citados por el Vaticano, León XIV está en condiciones de viajar y no necesita ningún tratamiento adicional.

“Sé que algunas personas dudaban de que este viaje se llevara a cabo”, comentó el Papa ante los periodistas.

También aseguró que estaba convencido de continuar con su agenda y agradeció la atención médica que recibió durante su recuperación.

¿Qué dijo el Papa León XIV sobre el cáncer?

Durante el vuelo hacia Uruguay, los periodistas preguntaron al pontífice qué consejo daría a las personas que enfrentan un diagnóstico de cáncer.

León XIV respondió con un mensaje enfocado en la prevención y la atención médica:

“Que no tengan miedo. La detección precoz es obviamente la mejor manera de proceder y, por ello, los chequeos regulares son una bendición. Y cuiden de ustedes mismos”.

Sus declaraciones se producen menos de un mes después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en Italia.

¿El Papa León XIV ya retomó sus actividades deportivas?

El pontífice también fue cuestionado sobre su recuperación física y la posibilidad de volver a practicar tenis, su deporte favorito.

“Todavía no, pero lo haré”, respondió.

Por ahora, León XIV inicia su gira de 12 días por Sudamérica: Uruguay, Argentina y Perú, después de que los médicos autorizaran su viaje.

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