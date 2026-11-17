Pescadores demandan al gobierno de Trump por ataque. Foto: Reuters

Un grupo de pescadores de Ecuador demandó al Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos para exigir una indemnización por el ataque con drones que hundió su embarcación en marzo y dejó heridos a integrantes de la tripulación.

La demanda fue presentada el lunes ante un tribunal federal de Pittsburgh, Pensilvania, por los 16 tripulantes del barco Negra Francisca Duarte II. Además de una compensación económica, solicitan que Estados Unidos detenga los ataques letales contra embarcaciones en el océano Pacífico y el Caribe.

Pescadores denuncian ataque de drones estadounidenses

De acuerdo con el documento judicial, dos drones armados, lanzados desde una embarcación operada por Estados Unidos, atacaron el barco y provocaron un incendio. Dos de los 16 tripulantes sufrieron quemaduras graves.

La tripulación relató que tuvo que abandonar la embarcación y saltar al mar. Después logró subir a pequeñas lanchas de emergencia, pero al acercarse a lo que creían que era un barco atunero encontraron hombres armados que hablaban inglés y vestían uniformes de estilo militar.

Posteriormente, fueron trasladados a un buque salvadoreño, donde permanecieron durante siete días hasta llegar a un puerto de El Salvador.

“Nos hicieron todo ese daño y por misericordia de Dios estamos vivos”, declaró a Reuters el capitán Hernán Flores.

El abogado de los pescadores ecuatorianos, Jorge Chiriboga, señaló que debe acabar la impunidad en el caso.

“No se puede andar por el mundo queriendo matar a la gente y que reine la impunidad porque ellos son Goliat”, Jorge Chiriboga, abogado de los tripulantes en Ecuador.

Gobierno de Trump niega tener información sobre el caso

Estados Unidos ha reconocido ataques contra supuestos narcoterroristas en el Pacífico como parte de la operación Lanza del Sur, pero aseguró no tener información sobre el hundimiento del Negra Francisca Duarte II ni de otras dos embarcaciones ecuatorianas atacadas a principios de año.

La demanda sostiene que el ataque formó parte de una campaña militar estadounidense ilegal. En agosto, The Washington Post publicó que las embarcaciones habrían sido atacadas como parte de un programa de la CIA.

Demanda señala 71 operaciones contra embarcaciones

El documento judicial afirma que Estados Unidos ha realizado 71 operaciones contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe desde septiembre de 2025, con un saldo de al menos 235 personas muertas y otras heridas.

Human Rights Watch también informó sobre la situación de tripulantes de embarcaciones ecuatorianas interceptadas: 56 fueron liberados sin cargos, 40 absueltos por falta de pruebas, 50 permanecen a la espera de juicio y 14 no fueron acusados formalmente.

Representantes de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la demanda.

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