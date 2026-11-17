Los temas clave de 2027, según The Economist. Foto: IA

¿Qué nos espera en 2027? El semanario británico The Economist presentó The World Ahead 2027, su publicación anual en la que identifica 10 temas clave que podrían marcar el rumbo del mundo durante el próximo año.

Como lo ha hecho durante los últimos 40 años, The Economist publica sus análisis globales, este año los puntos clave tienen que ver con Donald Trump, inteligencia artificial (IA), cambio climático, conflictos internacionales, mercados financieros y hasta el futuro de Hollywood.

La edición plantea un escenario de incertidumbre, en el que los avances tecnológicos convivirán con tensiones políticas y económicas. Estos son los 10 temas que recomienda seguir.

Los 10 temas que The Economist recomienda seguir en 2027

La edición de este año presenta una ilustración en tonos negro y rojo del artista Cleon Peterson. Según el editorTom Standage, la portada no busca anticipar el futuro sino los temas que, a juicios de los periodistas de The Economist, marcarán la tendencia de 2027.

1. La era posterior a Trump

Después de las elecciones intermedias de Estados Unidos comenzará la carrera por suceder a Donald Trump. Sin embargo, The Economist advierte que el mandatario todavía buscará mantener su influencia mediante decisiones ejecutivas, disputas legales, proyectos de gran escala y posibles intervenciones militares.

2. Las consecuencias del conflicto con Irán

La revista considera poco probable una solución definitiva al conflicto. Sus consecuencias podrían extenderse durante 2027, modificar el equilibrio político de Medio Oriente, afectar los mercados energéticos y poner en riesgo el suministro de alimentos por la escasez de fertilizantes.

3. Otro año récord de temperaturas

The Economist advierte que 2027 podría convertirse nuevamente en el año más caluroso registrado. Un fenómeno de El Niño especialmente intenso podría favorecer sequías, olas de calor, incendios forestales y fenómenos meteorológicos extremos. Frente a este panorama, también destaca la importancia de las energías renovables.

4. Crece la reacción contra la inteligencia artificial

La IA será uno de los grandes focos de atención, de acuerdo con The Economist. Anticipa más ciberataques y preocupaciones políticas por las cadenas de suministro. En contraste, considera que algunos temores sobre la pérdida de empleos y el impacto ambiental de los centros de datos no están suficientemente respaldados por los datos.

5. El avance de la derecha populista en Europa

Francia estará bajo la lupa. The Economist considera que Marine Le Pen tiene posibilidades de ganar la presidencia en 2027. Una victoria de la dirigente de Agrupación Nacional podría alterar la relación entre Francia y Alemania, dos países fundamentales para la Unión Europea. Alemania, dos países fundamentales para el funcionamiento de la Unión Europea.

6. Presión sobre los mercados de deuda

El endeudamiento de los gobiernos, las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial y el riesgo de una nueva inflación podrían elevar los costos de financiamiento. El problema no se limita a Francia: la revista advierte sobre presiones financieras en distintas economías desarrolladas.

7. Taiwán, ante un momento de tensión

China podría aumentar la presión sobre Taiwán. Según el análisis, China habría establecido 2027 como fecha límite para que sus fuerzas armadas estén preparadas para tomar la isla. Sin embargo, esto no significa que una invasión esté confirmada.

8. El efecto Ozempic

Los medicamentos para bajar de peso podrían transformar más que la industria farmacéutica. The Economist señala que estos tratamientos también están modificando los hábitos de consumo, con posibles aumentos en el gasto en ropa, cosméticos y actividades físicas. Además, su éxito ha renovado el interés por desarrollar terapias relacionadas con la longevidad.

9. Lanzamientos espaciales más baratos

La reducción de los costos para llegar al espacio podría abrir nuevas oportunidades. La revista anticipa que Starship, de SpaceX, comenzará a realizar lanzamientos regulares de satélites y que empresas chinas demostrarán avances en cohetes reutilizables. Esto podría facilitar el desarrollo de estaciones espaciales privadas y centros de datos en órbita.

10. Hollywood busca reinventarse

En 2027, Star Wars cumplirá 50 años y regresarán grandes franquicias cinematográficas. Sin embargo, la publicación plantea una pregunta: ¿el público seguirá interesado en las mismas historias o buscará propuestas diferentes? El éxito de películas de bajo presupuesto realizadas por creadores de YouTube podría ser una señal de cambio en la industria.

¿Qué significa el escenario de The Economist para México?

Aunque México no aparece entre los 10 temas centrales de The World Ahead 2027, varios de los escenarios planteados por la revista tienen posibles repercusiones para el país.

Uno de los principales es el futuro político de Estados Unidos. La carrera por suceder a Donald Trump y las decisiones que tome durante el resto de su mandato serán relevantes para México por la relación comercial, económica y política entre ambos países.

También habrá que seguir las consecuencias del conflicto con Irán, particularmente por sus posibles efectos en los precios de la energía, el suministro de fertilizantes y los costos de los alimentos.

El cambio climático es otro tema de interés. Las sequías, las olas de calor y los fenómenos extremos representan desafíos para el agua, la agricultura y la seguridad energética.

Finalmente, el avance de la inteligencia artificial abre interrogantes sobre la transformación del empleo, la inversión tecnológica y la infraestructura digital.

Anualmente las portadas del semanario británico The Economist dan pie a teorías conspirativas que cobran fuerza, sobre todo, cuando los usuarios creen encontrar pronósticos que terminaron por cumplirse. Quizá por ello se convierten en publicaciones tan esperadas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.