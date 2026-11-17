EE. UU. emite alerta por bloqueos de productores en Jalisco. Foto: IA/AFP

El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos ante los bloqueos de productores agrícolas en cinco carreteras de Jalisco, donde se realizan manifestaciones para exigir apoyos gubernamentales al sector.

De acuerdo con el aviso, las protestas se desarrollan en distintos puntos fuera de Guadalajara y podrían provocar importantes interrupciones al tránsito. Hasta el momento, se desconoce cuánto tiempo permanecerán los cierres.

¿Qué carreteras de Jalisco tienen bloqueos?

La alerta estadounidense identifica cinco puntos carreteros donde se reportan manifestaciones de productores agrícolas:

Carretera Guadalajara-Colima: a la altura del kilómetro 40.

a la altura del kilómetro 40. Carretera Guadalajara-Nogales: en La Venta del Astillero.

en La Venta del Astillero. Carretera Guadalajara-Ciudad de México: en la caseta de peaje de Ocotlán.

en la caseta de peaje de Ocotlán. Carretera La Barca-Atotonilco: cerca del Hotel Krystal.

cerca del Hotel Krystal. Carretera Federal 80: en la caseta de peaje de Tepatitlán.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que los bloqueos pueden afectar los traslados hacia y desde Guadalajara.

¿Qué recomienda Estados Unidos a sus ciudadanos?

Ante las manifestaciones, el Gobierno estadounidense pidió a sus ciudadanos tomar precauciones y evitar las zonas donde se registran los bloqueos.

Entre sus recomendaciones se encuentran:

Evitar las carreteras y zonas afectadas por las manifestaciones.

Mantenerse informados a través de medios de comunicación locales.

Seguir las indicaciones de las autoridades de seguridad.

Llamar al 911 en caso de emergencia.

en caso de emergencia. Inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP), para recibir información y alertas durante su estancia en México.

El Gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos a los avisos de las autoridades, debido a que las manifestaciones y los cierres carreteros pueden cambiar sin previo aviso.

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