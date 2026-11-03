Ariadna Montiel respalda a Andy López Beltrán y pide pruebas de acusaciones

Ariadna Montiel respalda a Andy López Beltrán. Foto: Cuartoscuro

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, respaldó la postura de Andrés Manuel López Beltrán, quien, a través de un video en redes sociales, negó tener negocios con Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario señalado por presunta corrupción en contratos públicos durante el sexenio de su padre, Andrés Manuel López Obrador.

Montiel afirmó que no existe ninguna investigación que involucre al hijo del expresidente López Obrador y sostuvo que tiene derecho a expresar su opinión, al igual que cualquier ciudadano.

Morena pide pruebas ante señalamientos contra López Beltrán

La dirigente nacional aseguró que coincide con López Beltrán en que las acusaciones deben estar respaldadas por pruebas y no basarse en dichos o versiones de terceros.

“Él tiene derecho a dar su opinión y su postura. Postura en la que nosotros hemos coincidido en el sentido de que todas las acusaciones tienen que tener pruebas… Y las pruebas no son el que me dijo y que le dijo”, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena.

Montiel consideró que los ataques forman parte de una estrategia de la derecha para dañar la imagen del expresidente López Obrador.

La presidenta de Morena señaló que López Beltrán colaboró durante su paso por el Comité Ejecutivo Nacional, donde participó en actividades de afiliación y organización de comités.

La dirigente reiteró que Morena mantiene su postura de exigir pruebas ante cualquier señalamiento, tanto en este caso como en otros.

¿Qué dijo Andy López Beltrán?

A través de redes sociales, el ahora aspirante a diputado federal, destacó que no ha intercedido o recomendado a alguien para tener algún contrato o negocio con la administración pública.

López Beltrán se dijo víctima de una guerra sucia y aseguró:

“Nosotros no somos corruptos como ellos; a diferencia de ellos, no poseemos riquezas, opulentas propiedades ni dinero en el extranjero. Es falso que tengamos relaciones de complicidad, socios o prestanombres o que trafiquemos con influencias para beneficiarnos”

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