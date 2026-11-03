Yolanda Andrade revela que cada vez le cuesta más hablar por la ELA: “Estoy aprovechando a hablar lo más que puedo”

Yolanda Andrade comparte con sus seguidores su situación. Foto: Getty Images

Yolanda Andrade compartió un video con una actualización sobre su estado de salud, en el que detalló que enfrenta las complicaciones de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y que ahora cada vez le resulta más complicado hablar.

“Estoy aprovechando a hablar lo más que puedo porque es muy dolorosa, después no puedes hablar, no puedes, tienes que tener mucho cuidado para comer, para masticar porque te ahogas”, mencionó.

El video fue transmitido en vivo el pasado lunes 2 de noviembre de 2026, cuando habló con sus seguidores sobre su situación de salud y también contó cómo celebraba anteriormente el Día de Muertos con su familia.

Yolanda Andrade habla sobre su estado de salud y asegura que su enfermedad le ha quitado la posibilidad de hablar como antes. #Hoy pic.twitter.com/cWqbHuErYC — Programa Hoy (@programa_hoy) November 3, 2026

Explicó que cada año, a pesar del dolor, festejaban a sus seres queridos.

“Todos íbamos al panteón a poner flores, había mucha música. Soy de Culiacán, Sinaloa, y estaban ahí en Sinaloa bandas y, por favor, pedían contratar una banda para que les cantaran una canción”, compartió.

La exconductora aprovechó para hablar sobre esta celebración y reflexionar acerca de la vida, destacando lugares y momentos especiales.

Thalía le tejió una cobija a Yolanda como regalo

El cariño de sus amigos ha sido visible de distintas formas, sobre todo ahora que cuenta con ELA, una de ellas fue una cobija que Thalía le regaló y tejió.

El pasado 28 de octubre le llegó su cobija a Yolanda y compartió un video en el que aparece llevándola puesta, acompañado de la leyenda en la publicación: “GRACIAS MI HERMOSA MHRU … (quedaste como Rina)”, seguido de un “Te amo 100” hecho con emojis.

A través del video dijo: “El cobijón que me hizo Mimú te amo Mimucita linda valoro muchísimo este regalo. Te amo con toda mi alma”.

En la misma publicación respondió Thalía: “Wow wow wow. Por fin en tus manos! Te abrazo con tu mega cobijón! Te amo mi Mrhu”.

En la cuenta de Thalía se puede encontrar un video publicado el 16 de octubre, donde se ve a la cantante, empresaria y actriz tejiendo la cobija que le dio a Andrade.

Mostró parte del proceso de elaboración con sus propias manos y cómo la empacó para que pudiera ser enviada por paquetería y llegara a manos de Yolanda Andrade.

¿Qué es la ELA que tiene Yolanda Andrade?

Andrade confirmó públicamente el 26 de diciembre de 2025 que fue diagnosticada con ELA, enfermedad que, de acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar, se caracteriza por la degeneración progresiva de las células nerviosas motoras en el cerebro y la médula espinal, ocasionando una parálisis muscular irreversible.

Esta enfermedad ocurre cuando las neuronas motoras, que van del cerebro a la médula espinal y de ahí a los músculos de todo el cuerpo, mueren, provocando que el cerebro pierda la capacidad de controlar el movimiento de los músculos.

Síntomas de la ELA

Los signos y síntomas de esta enfermedad varían en cada persona, dependiendo de las neuronas que estén afectadas.

La ELA comienza con debilidad muscular que se propaga y empeora con el tiempo, entre los síntomas que se pueden presentar están:

Dificultad para caminar o realizar actividades diarias normales

Tropezones y caídas

Debilidad en las piernas, pies o tobillos

Debilidad o torpeza en las manos

Dificultad para hablar o problemas para tragar

Calambres musculares y espasmos en brazos, hombros y lengua

Llanto, risa o bostezos inapropiados

Cambios cognitivos y de comportamiento

Esta enfermedad comienza en las manos, los pies o las extremidades y, conforme avanza, la parálisis se extiende a otras partes del cuerpo, causando complicaciones como las siguientes:

Problemas respiratorios, pues esta enfermedad paraliza los músculos utilizados para respirar, por lo que la persona puede llegar a necesitar un dispositivo que la ayude a respirar por la noche.

Por esto, la insuficiencia respiratoria es la causa más común de muerte para las personas con esta enfermedad, pues puede ocurrir de 3 a 5 años después de que comienzan los síntomas; sin embargo, algunas personas con ELA pueden llegar a vivir hasta 10 años o más.

Hay que tomar en cuenta que las personas con esta enfermedad pueden desarrollar problemas para hablar.

Este efecto inicia como una dificultad leve y ocasional a la hora de hablar, pero se vuelve más grave, hasta que ya no se entiende el habla.

Los pacientes con ELA pueden necesitar una herramienta tecnológica para poder comunicarse cuando llegan a este punto.

También, las personas con ELA pueden desarrollar desnutrición y deshidratación por el daño a los músculos que controlan la deglución.

Yolanda Andrade compartió en esta ocasión que debe tener mucho cuidado al comer debido a estas complicaciones.

También tienen mayor riesgo de que entren alimentos, líquidos o saliva en los pulmones, lo que puede causar neumonía.

Para reducir estos riesgos y asegurar una hidratación y nutrición adecuadas, pueden utilizar una sonda de alimentación.

Algunas personas con ELA llegan a tener problemas con la memoria y la toma de decisiones, en estos casos, las personas son diagnosticadas con demencia frontotemporal.

Según información del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), a nivel mundial, una de cada 20 mil personas es diagnosticada con esta enfermedad y, en México, se estima una prevalencia de alrededor de 6 mil casos diagnosticados.

A pesar de las complicaciones que puede presentar esta enfermedad, no afecta el control de la vejiga ni los sentidos, tampoco produce dolor en las etapas iniciales y, durante la fase avanzada, este síntoma es poco común.

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