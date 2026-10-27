Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos de la Iglesia durante gira por Sudamérica

Papa León XIV prepara gira por Sudamerica. Foto: Reuters

El Papa León XIV se reunirá con sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por miembros del clero católico durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú, programada del 6 al 17 de noviembre, informó el Vaticano.

En un comunicado, la Santa Sede indicó que se organizaron varios encuentros entre el Papa León, quien se recupera de una operación de cáncer de pulmón, con personas que han sido víctimas de abusos por parte de integrantes del clero y de la Iglesia.

“Estos encuentros reflejan el deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido, y siguen sufriendo, a causa de esta violencia”, Señaló el Vaticano.

El pontífice, de 71 años, ya se ha reunido con sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia durante algunas de sus visitas al extranjero.

El mes pasado, durante una visita a Francia, León XIV sostuvo un encuentro de dos horas con siete víctimas. Posteriormente, el Vaticano informó que el Papa reafirmó su compromiso de poner fin a los abusos contra menores por parte de sacerdotes católicos.

La nueva gira sudamericana contempla visitas a tres países entre el 6 y el 17 de noviembre, en uno de los recorridos internacionales más intensos realizados por un pontífice en décadas. León XIV, originario de Estados Unidos, ejerció como misionero y obispo en Perú durante décadas antes de convertirse en Papa

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