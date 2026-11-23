La policía descartó un peligro concreto y pidió mantener la calma. Foto: AFP

Más de 450 escuelas de Alemania recibieron amenazas de bomba por correo electrónico este lunes, lo que movilizó a las autoridades policiales, que hasta el momento descartan un peligro concreto, en medio de una ola de falsas alertas contra centros educativos en distintos países de Europa.

Las amenazas fueron reportadas en el estado de Baden-Wurtemberg, en el suroeste de Alemania, donde más de 450 planteles recibieron mensajes de este tipo, informó la policía en un comunicado.

También en Turingia, al este del país, las autoridades dieron cuenta de numerosas amenazas de atentados con bomba contra centros educativos, aunque consideran que no son creíbles.

En Renania-Palatinado, la policía explicó que los mensajes recibidos son en su mayoría idénticos y que sus autores, aún desconocidos, aseguran haber colocado explosivos en edificios escolares, además de amenazar con detonarlos.

Ante la situación, las autoridades hicieron un llamado a la calma y solicitaron a los planteles que informen sobre cualquier amenaza recibida, con el propósito de dar seguimiento a los reportes.

Amenazas también en escuelas de Dinamarca

Este lunes, la policía de Dinamarca también reportó alertas por bomba en varias escuelas del país, las cuales calificó como infundadas.

En la región de Jutlandia Septentrional, las autoridades señalaron que, por el momento, no es necesario evacuar los centros educativos ni implementar medidas de seguridad especiales.

Europa enfrenta ola de falsas alertas

Las amenazas contra escuelas en Alemania y Dinamarca se producen luego de una serie de falsas alertas de bomba contra establecimientos educativos y aviones en distintos puntos de Europa durante las últimas semanas.

Además, se han reportado ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados, hechos que podrían estar relacionados con una posible estrategia de guerra híbrida. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades.

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