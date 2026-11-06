Trump nombra nuevo jefe de gabinete: Stephen Miller, arquitecto de la política migratoria

Miller ha sido clave en la administración Trump. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el nombramiento de Stephen Miller, arquitecto de su política migratoria y actual asesor de Seguridad Nacional, como nuevo jefe de gabinete, en sustitución de Susie Wiles, quien ocupará otro cargo dentro del aparato político del mandatario.

Miller, de 41 años, es uno de los colaboradores más cercanos de Trump y hasta ahora se desempeñaba como jefe de gabinete adjunto. Fue una figura clave en el impulso del programa de deportaciones masivas durante el segundo mandato del presidente estadounidense.

"I am pleased to announce that Mr. Stephen Miller, the current Deputy Chief of Staff of the Trump Administration, and one of my most trusted advisors, will become the Chief of Staff starting Monday, November 9, 2026. Susie Wiles, who has done an outstanding job, will be moving… pic.twitter.com/4VcFdAmHPN — The White House (@WhiteHouse) November 6, 2026

Stephen Miller, impulsor de las deportaciones masivas de Trump

Miller fue una figura clave para impulsar el programa de deportaciones masivas durante el segundo mandato de Donald Trump.

El funcionario, conocido por su discurso enérgico, también enfrentó fuertes críticas tras los tiroteos mortales de dos personas a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis, en enero.

Susie Wiles deja la jefatura de gabinete de Trump

Trump informó sobre el nombramiento de Miller en su plataforma Truth Social y señaló que Wiles pasará a ocupar otro cargo dentro de su equipo político.

La Casa Blanca había rechazado recientemente los rumores sobre una posible destitución de Wiles antes de las elecciones de medio mandato. La funcionaria, de 69 años, fue la primera mujer en ocupar la jefatura de gabinete de un presidente estadounidense.

Tras el anuncio, Wiles expresó en redes sociales que trabajar en la Casa Blanca había sido un honor.

“Servir al presidente Trump en la Casa Blanca ha sido el honor de toda una vida”, escribió en X.

También dijo sentirse orgullosa de los resultados alcanzados durante su gestión, entre ellos las acciones para asegurar la frontera, reducir impuestos y fortalecer la economía estadounidense.

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