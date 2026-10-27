Elecciones en Israel: encuestas a pie de urna indican empate técnico entre Netanyahu y Eisenkot

Foto: AFP

Las elecciones israelíes terminaron en un aparente punto muerto, según encuestas a pie de urna realizadas por las principales cadenas de televisión, que indicaban que ni Netanyahu ni su principal rival, Eisenkot, estaban en camino de obtener la mayoría en la Knesset de 120 escaños.

A menos que uno de ellos logre formar una mayoría, Israel se enfrentará a largas negociaciones para la formación de una coalición o a otras elecciones.

Las proyecciones de las cadenas de televisión 11, 12 y 13 dan entre 52 y 53 escaños al Bloque del Cambio, encabezado por el centrista Gadi Eisenkot, frente a los 50 que obtendría la coalición saliente de Netanyahu, de los 120 que integran el Parlamento israelí.

Resultados podrían tardar días y el estancamiento beneficiaría a Netanyahu

El estancamiento podría beneficiar a Netanyahu, permitiéndole al veterano primer ministro permanecer en el poder de forma interina mientras los partidos intentan forjar una coalición de gobierno.

Los resultados finales podrían tardar días , y el sistema político fragmentado de Israel deja a los partidos más pequeños con potencial para decidir quién gobierna.

Ningún partido ha conseguido jamás obtener los 61 escaños en solitario en la Knesset, compuesta por 120 escaños, lo que convierte a las coaliciones en la norma.

La votación registró una participación récord, ya que los israelíes emitieron un juicio en tiempos de guerra contra Netanyahu en las primeras elecciones desde los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y las guerras subsiguientes en Gaza, Líbano e Irán.

Oposición a Netanyahu busca mayoría

Los resultados preliminares también apuntaban a un avance de las listas árabes israelíes, que podrían sumar entre17 y 18 escaños, una cifra récord según las estimaciones difundidas por los canales de televisión.

La Lista Árabe Unida (Ra’am), liderada por Mansur Abás, obtendría siete bancas, mientras que la Lista Unificada conseguiría entre 10 y 11, de acuerdo con los sondeos.

Cierran las urnas en Israel tras alta participación

Las urnas cerraron a las 22:00 horas locales (20:00 GMT), después de una jornada electoral marcada por una participación elevada y por la profunda división política en el país.

Cerca de 7 millones de electores estaban convocados a votar en estos comicios, los primeros legislativos desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, según el reporte de la agencia AFP.

El partido Likud, encabezado por Netanyahu, había solicitado ampliar el horario de votación. Sin embargo, la comisión electoral rechazó la petición al considerar que no existían motivos suficientes para justificar la medida.

Israel vive una elección marcada por la división

Durante la jornada, algunos israelíes que viven en el extranjero regresaron al país para participar en la votación.

Eilana Zisblit, de 55 años, quien volvió desde Canadá después de casi tres décadas, expresó a AFP su preocupación por el rumbo del país y afirmó que consideraba decisivos estos comicios.

En contraste, otros electores respaldaron a Netanyahu por su experiencia al frente del Gobierno. Zipporah Bennett, de 85 años, señaló que votaría por él debido a su capacidad para conducir al país durante momentos difíciles.

Con el cierre de las urnas, el siguiente paso será conocer los resultados oficiales y las negociaciones entre los partidos para determinar quién podrá reunir el respaldo parlamentario necesario para formar Gobierno.

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