Derrumbe de columna rocosa en Capadocia, Turquía, deja 3 muertos y 5 heridos en zona turística

Foto: AFP

Tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas, luego de que una columna rocosa se derrumbara en Göreme, una localidad de la región turca de Capadocia, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las autoridades cerraron la zona al público mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate. Por su parte, la fiscalía abrió una investigación.

¿Cómo ocurrió el derrumbe en Capadocia?

El derrumbe ocurrió a las 15:15 horas locales (12:15 GMT), debido a una caída de piedras provocada por un deslizamiento de tierra en la localidad de Göreme, informó el gobernador de Nevşehir, Huseyin Kok.

Los cuerpos de tres personas fueron encontrados debajo de las piedras, mientras que al menos otras cinco resultaron heridas, de acuerdo con información difundida por el gobernador y el ministro de Justicia turco, Akin Gurlek.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la nacionalidad de las víctimas.

🔴 #AHORA | Varios muertos y heridos tras el derrumbe de una formación rocosa en un popular destino turístico de Capadocia, Turquía, según informan medios locales.

pic.twitter.com/KC883TOnJE — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 29, 2026

La zona fue cerrada al público y las operaciones de búsqueda y rescate continúan. Además, la fiscalía de Nevşehir abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Las imágenes difundidas por la agencia turca IHA muestran una enorme nube de polvo que se eleva junto a un estacionamiento. En otra toma se observa el cuerpo de una víctima atrapado debajo de una enorme roca.

Capadocia, destino turístico con formaciones rocosas

Capadocia es conocida por sus formaciones rocosas llamadas chimeneas de hadas, creadas por la actividad volcánica y moldeadas por la erosión. Sin embargo, estas estructuras también se encuentran debilitadas por fenómenos naturales y por la sobreexplotación turística.

La región fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. De acuerdo con la organización, el valle de Göreme y sus alrededores albergan santuarios excavados en la roca, pueblos troglodíticos y ciudades subterráneas, vestigios de asentamientos humanos cuyos orígenes se remontan al siglo IV.

Pese a su valor histórico y natural, la UNESCO ha advertido sobre el exceso de afluencia turística, los actos de vandalismo y la construcción de estructuras incompatibles con las características del sitio.

Capadocia recibe millones de turistas cada año

El atractivo turístico de la región también representa una importante actividad económica. En septiembre pasado, Aydın Cem Aslanbay, director del organismo gestor del yacimiento, declaró al diario Daily Sabah que el lugar recibe alrededor de 4.5 millones de visitantes al año y genera ingresos por 2 mil 500 millones de dólares.

Los visitantes llegan desde distintas partes del mundo para conocer sus paisajes y formaciones rocosas, así como sus construcciones históricas. Por ahora, las autoridades mantienen cerrada la zona donde ocurrió el derrumbe mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.