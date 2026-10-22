Sheinbaum explica por qué se reguló la Modalidad 40 del IMSS: “Encontramos fraudes”

Sheinbaum habló de las modificaciones a la Modalidad del IMSS. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la decisión de regular la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se tomó después de detectar presuntos esquemas fraudulentos relacionados con pensiones altas, mediante los cuales algunos trabajadores habrían obtenido montos que no les correspondían.

Durante su conferencia matutina de este jueves 22 de octubre de 2026, en Palacio Nacional, la mandataria señaló que las irregularidades detectadas llevaron al Gobierno federal a realizar un análisis para modificar las condiciones de acceso a este esquema de cotización.

“¿Qué es lo que encontramos? Fraudes, digamos, relacionados con las pensiones, con el acceso a las pensiones, las pensiones altas”, declaró Sheinbaum.

La presidenta explicó que el objetivo de las medidas es garantizar recursos suficientes para el pago de pensiones y evitar que la Modalidad 40 sea utilizada para obtener beneficios mediante mecanismos irregulares.

Sheinbaum señala fraudes relacionados con pensiones altas del IMSS

La mandataria federal sostuvo que, a través de la Modalidad 40, se habrían desarrollado esquemas que permitían acceder a pensiones por montos superiores a los que correspondían a determinados trabajadores.

De acuerdo con Sheinbaum, las irregularidades fueron identificadas durante una revisión realizada por un equipo de trabajo del Gobierno federal.

“Entonces, a partir de ahí se tomó la decisión, por parte de un análisis muy grande que se hizo en un equipo de trabajo en el Gobierno, de que era mejor regular esta Modalidad para que haya suficientes recursos para las pensiones reales y que no se generen fraudes asociados a esta modalidad”, expresó.

La presidenta también se refirió al impacto económico de estos esquemas, al señalar que se trata de cientos de miles de millones de pesos.

Sin embargo, durante las declaraciones citadas no presentó un desglose del monto, el número de pensiones involucradas ni la cantidad de casos en los que se habrían identificado irregularidades.

¿Qué cambios entraron en vigor en la Modalidad 40 del IMSS?

Las declaraciones de Sheinbaum se producen después de que el Consejo Técnico del IMSS aprobara medidas temporales para regular la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40.

El acuerdo fue publicado el 21 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entró en vigor este jueves 22 de octubre.

Entre las principales modificaciones se encuentran:

Límite al salario de cotización: las nuevas incorporaciones deberán tomar como referencia el último salario base registrado antes de la baja laboral, con posibilidad de incrementarlo hasta en una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

las nuevas incorporaciones deberán tomar como referencia el último salario base registrado antes de la baja laboral, con posibilidad de incrementarlo hasta en una Unidad de Medida y Actualización (UMA). Sin nuevas incorporaciones retroactivas: el aseguramiento comenzará a partir de la fecha en que se presente la solicitud.

el aseguramiento comenzará a partir de la fecha en que se presente la solicitud. Inscripción digital: el IMSS deberá adecuar sus sistemas para que los registros se realicen mediante mecanismos electrónicos.

el IMSS deberá adecuar sus sistemas para que los registros se realicen mediante mecanismos electrónicos. Protección temporal para inscritos: quienes ya estaban incorporados conservarán sus condiciones hasta concluir el periodo contratado.

quienes ya estaban incorporados conservarán sus condiciones hasta concluir el periodo contratado. Revisión financiera: el Instituto analizará el impacto de la Modalidad 40 en sus finanzas para determinar posibles ajustes posteriores.

Estas disposiciones no eliminan la Modalidad 40, pero modifican las condiciones bajo las cuales los trabajadores podrán incorporarse o contratar nuevamente el esquema.

¿Qué pasará con los trabajadores que ya pagan la Modalidad 40?

El acuerdo del IMSS establece que las personas que ya se encontraban inscritas al momento de su entrada en vigor podrán continuar bajo las condiciones contratadas hasta que termine su periodo vigente.

Además, las semanas cotizadas y los salarios efectivamente pagados conservarán sus efectos para el cálculo de los derechos pensionarios.

No obstante, quienes concluyan su periodo contratado y busquen incorporarse nuevamente deberán sujetarse a las condiciones establecidas en el acuerdo.

Esto significa que la protección de las condiciones anteriores no garantiza que una nueva contratación pueda realizarse con el mismo salario de cotización.

La Modalidad 40 permite que los trabajadores que dejaron de cotizar mediante un patrón continúen realizando aportaciones voluntarias al IMSS para acumular semanas y mantener o mejorar sus derechos pensionarios, de acuerdo con el régimen que les corresponda.

Sheinbaum propone explicar los fraudes en pensiones durante otra mañanera

La presidenta reconoció que el tema requiere una explicación más amplia, por lo que planteó dedicar una conferencia matutina a detallar los resultados de la revisión realizada por el Gobierno federal.

“Ya con más detalles, si quieren, les podemos explicar cómo fue que encontramos que se dieron algunas pensiones vinculadas con esquemas fraudulentos”, indicó.

Sheinbaum reiteró que las modificaciones responden a la detección de presuntas irregularidades y a la necesidad de revisar el funcionamiento de la Modalidad 40.

Por su parte, el acuerdo del Consejo Técnico del IMSS contempla un plazo máximo de seis meses para analizar el impacto financiero de este esquema y otro periodo de hasta seis meses, a partir de la recepción de los resultados, para preparar una propuesta de modificación normativa.

Dicha propuesta deberá someterse a consideración del Consejo Técnico del Instituto.

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