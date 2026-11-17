Claudia Sheinbaum. Foto: AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy productiva” su gira de trabajo por Shenzhen, China, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, donde ha sostenido reuniones bilaterales con el mandatario de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Durante un enlace con Palacio Nacional, la mandataria agradeció la atención que ha recibido su visita y destacó que, durante el segundo día de actividades, participó en la APEC CEO Summit 2026, donde presentó los alcances del Plan México y habló sobre las oportunidades de inversión en el país.

Sheinbaum también abordó los proyectos de generación eléctrica y distribución de energía, así como los resultados de la política económica de su administración. En este último punto, destacó que más de 17 millones de personas salieron de la pobreza, de acuerdo con las cifras que presentó.

¿De qué hablaron Sheinbaum y Xi Jinping?

Como parte de su agenda en China, la presidenta sostuvo una reunión bilateral con su homólogo Xi Jinping, con quien conversó sobre el fortalecimiento de la relación entre ambos países.

Entre los temas abordados estuvieron el desarrollo tecnológico, científico y turístico, además de otras áreas de cooperación que México y China consideran prioritarias.

Posteriormente, Sheinbaum se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Ambos hablaron sobre el incremento del comercio bilateral, el crecimiento de las inversiones y las oportunidades de colaboración contempladas en el Plan de Acción 2025-2028.

Sheinbaum se reunirá con Donald Trump en China

Para este miércoles 18 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene previstas reuniones bilaterales con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Vietnam, Tô Lâm.

Además, visitará un hospital inteligente en Shenzhen y continuará con su participación en las actividades de la APEC 2026.

La reunión con Trump destaca dentro de su agenda, debido a la importancia de la relación comercial entre México y Estados Unidos, así como a los temas económicos que comparten ambos países.

La mandataria reiteró que su visita ha sido productiva y que continuará representando a México en este encuentro internacional.

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