¿Dónde es más caro comprar casa en México? CDMX alcanza los 4.2 millones de pesos

Los costos promedio de casas en México. Foto: Pexels/ilustrativa

Según datos del Gobierno federal, comprar una casa en México puede costar un precio promedio de un millón 960 mil pesos este 2026. Sin embargo, si consultamos cuánto cuesta una en cada estado de la República, en la Ciudad de México (CDMX) puede llegar a valer más de 4.2 millones de pesos.

De esta manera, la capital del país registra el precio más alto de vivienda en todo el país, mientras que Tamaulipas tiene el costo más bajo.

Estados donde sale más caro comprar una casa en México

De acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), la CDMX lidera la lista de los estados donde sale más caro comprar una casa, con un costo promedio de cuatro millones 285 mil 135 pesos; una cifra que supera por mucho el valor nacional promedio.

Luego, en segundo lugar está Baja California Sur con un costo promedio de 2 millones 615 mil 393 pesos. Mientras que en tercer lugar está Querétaro con un valor promedio de 2 millones 381 mil 522 pesos.

Estos son los 10 estados con las casas más caras:

CDMX: 4 millones 285 mil 135 pesos. Baja California Sur: 2 millones 615 mil 393 pesos Querétaro: 2 millones 381 mil 522 pesos Baja California: 2 millones 320 mil 797 pesos Nayarit: 2 millones 256 mil 263 pesos Morelos: 2 millones 232 mil 643 pesos Estado de México: 2 millones 201 mil 128 pesos Jalisco: 2 millones 107 mil 232 pesos Nuevo León: 2 millones 42 mil 664 pesos Yucatán: 2 millones 19 mil 785 pesos

¿En qué estados son más baratas las casas en México?

Tamaulipas es la entidad que registra el precio más bajo de la lista, con un millón 147 mil 405 pesos. Después está Tlaxcala con un millón 168 mil 987 pesos, y Durango con un millón 201 mil 986 pesos.

Las 10 entidades con los precios más bajos son:

Tamaulipas: un millón 147 mil 405 pesos Tlaxcala: un millón 168 mil 987 pesos Durango: un millón 201 mil 986 pesos Zacatecas: un millón 293 mil 218 pesos Hidalgo: un millón 390 mil 156 pesos Veracruz: un millón 420 mil 765 pesos Coahuila: un millón 438 mil 369 pesos Colima: un millón 476 mil 614 pesos Tabasco: un millón 487 mil 379 pesos Chiapas: un millón 491 mil 25 pesos

Aumenta el costo de las casas en México

Por otra parte, el SHF indica que el precio de las casas en México aumentó 7.3% durante el segundo trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Mientras que en el acumulado de enero a junio, la apreciación fue de 7.9%.

Durante el primer semestre de 2026, el valor de las viviendas con crédito hipotecario mostró diferencias importantes entre los distintos segmentos del mercado inmobiliario.

Según los datos, los valores de las operaciones fueron así:

843 mil pesos: 25% de las viviendas tuvo un valor inferior a esta cantidad

un millón 299 mil 580 pesos: fue el valor mediano de los avalúos; la mitad de las operaciones se ubicó por debajo de ese monto

dos millones 226 mil 101 pesos: 75% de las viviendas registró un valor inferior a esta cifra

un millón 960 mil 32 pesos: fue el valor promedio nacional

El encarecimiento no fue igual para todos los tipos de inmuebles, pues entre enero y junio de 2026, la vivienda nueva registró un incremento de 8.3%, mientras que la usada aumentó 7.5%.

Así fueron los mayores aumentos en estas categorías:

Vivienda económica-social: 10%

Casas solas: 8.4%

Vivienda media-residencial: 6.7%

Casas en condominio y departamentos: 7.4%

Guadalajara tuvo el mayor aumento en el precio de las casas

Por último, la SHF asegura que en el último análisis, Guadalajara registró el mayor incremento en el precio de las casas entre las ciudades del país, con una apreciación de 11.1% durante el primer semestre de 2026.

Luego le siguieron Tijuana con 9.7%; Puebla y Tlaxcala con 8.5%, respectivamente; Monterrey con 8.3%; y León con 7.9%.

Y finalmente, el Valle de México reportó un incremento de 4.6% en el costo de las viviendas, mientras que Toluca registró 5.1% y Querétaro, 5.6%.

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