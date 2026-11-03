Renuncia el ministro de Transportes de España tras tragedia ferroviaria que dejó 74 muertos

Óscar Puente presenta su renuncia tras una segunda tragedia ferroviaria. Foto: AFP

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, anunció su dimisión, casi una semana después de la tragedia ferroviaria que dejó al menos 74 personas fallecidas y que representó el segundo accidente grave en las vías del país en lo que va del año.

Durante una comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, el funcionario informó que no sólo dejará su cargo en el Gobierno, sino que también renunciará a participar en las listas electorales para los comicios del 29 de noviembre.

“Quiero hacerles partícipes de que no sólo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, sino que también renuncio a formar parte de las listas electorales” para los comicios del 29 de noviembre, expuso Puente al concluir su intervención.

Oscar Puente dimite como Ministro . Ojalá aprendieran los del Ventorro .

Esa palabra no la sabe decir PP ni VOX . pic.twitter.com/5O3y4jwuB1 — German (@GDGC240977) November 3, 2026

¿Por qué renunció Óscar Puente como ministro de Transportes?

La dimisión de Óscar Puente ocurrió después de que la oposición exigiera reiteradamente su salida del Gobierno. Aunque el ministro había descartado en varias ocasiones dejar el puesto, finalmente argumentó que los dos accidentes ferroviarios registrados durante su gestión justificaban su decisión.

“Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos. Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas”, aseguró.

Puente, considerado cercano al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también estaba al frente de la cartera cuando ocurrió el accidente del 18 de enero, en el que dos trenes de alta velocidad colisionaron cerca de Adamuz, en Andalucía. El siniestro dejó 46 personas fallecidas.

Sobre el accidente más reciente, ocurrido el miércoles anterior cerca de la localidad de Urda, en el centro de España, el ahora exministro afirmó que había tomado la decisión de renunciar desde los primeros momentos posteriores a conocer la tragedia.

“La decisión sobre mi futuro la tomé los primeros minutos en los que se produjo la tragedia, en cuanto tuve conocimiento de ella”, declaró.

Pedro Sánchez se pronuncia tras la renuncia de Óscar Puente

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reaccionó a la renuncia de Óscar Puente como ministro de Transportes y reconoció su gestión tras los accidentes ferroviarios.

A través de un mensaje, afirmó que Puente “ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado”, y señaló que su decisión fue por voluntad propia, por respeto a las víctimas y al proyecto progresista.

Sánchez también agradeció su trabajo y aseguró que políticos como él “dignifican a nuestro país”.

Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado.



Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista.



Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 3, 2026

¿Qué medidas anunció el Gobierno español tras el accidente?

Antes de comunicar su dimisión, después de la reunión del Consejo de Ministros de este martes, Puente presentó un plan extraordinario para reforzar la seguridad de la alta velocidad.

También anunció una serie de ayudas dirigidas a los sobrevivientes del accidente ferroviario y a los familiares de las víctimas.

La renuncia del funcionario se produce en medio de las exigencias políticas para esclarecer las causas de los siniestros y reforzar las condiciones de seguridad del sistema ferroviario español.

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