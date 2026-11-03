Tras la detención del “Patrón”, ¿quiénes son Los Linos y qué delitos les atribuyen?

Fue detenido Lino “N”, líder de la organización. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Las autoridades mexicanas detuvieron este 3 de noviembre a Lino “N”, alias “El Patrón” o “El Señor”, identificado como uno de los líderes de una organización criminal conocida como Los Linos, señalada por su presunta participación en delitos como extorsión, homicidios y robo de vehículos en Morelos.

Con la captura, realizada en Ixtapaluca, Estado de México, suman nueve presuntos integrantes de esta estructura detenidos durante operativos federales. Entre ellos se encuentran Rodolfo y Carlos, hermanos de Lino “N”, quienes fueron capturados en mayo pasado en Yautepec, Morelos.

¿Quiénes son Los Linos y dónde operan?

De acuerdo con información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Los Linos son una organización criminal identificada como uno de los grupos generadores de violencia en Morelos.

Las autoridades reportan presencia de esta estructura en seis municipios del estado:

Cuautla

Emiliano Zapata

Tlaltizapán

Yautepec

Jiutepec

Cuernavaca

La información oficial vincula a la organización con extorsiones, homicidios y robo de vehículos. En un operativo anterior, realizado el 6 de mayo, las autoridades también señalaron actividades de trasiego de droga proveniente de Centroamérica hacia Estados Unidos.

¿Qué delitos les atribuyen a Los Linos?

Los informes del Gabinete de Seguridad relacionan a esta organización con distintos delitos que afectan a municipios de Morelos.

Entre ellos se encuentran:

Extorsión: cobros ilegales a personas y actividades económicas.

cobros ilegales a personas y actividades económicas. Homicidios: las autoridades la identifican como una estructura vinculada con hechos de violencia.

las autoridades la identifican como una estructura vinculada con hechos de violencia. Robo de vehículos: otro de los delitos que forman parte de las investigaciones.

otro de los delitos que forman parte de las investigaciones. Trasiego de drogas: en el operativo de mayo, la SSPC señaló que la célula estaba relacionada con el traslado de narcóticos desde Centroamérica hacia Estados Unidos.

Aunque otros reportes han relacionado a Los Linos con narcomenudeo y sicariato, estos delitos no aparecen detallados en el anuncio federal de la detención de Lino “N”. Por ello, es importante distinguirlos de las actividades expresamente señaladas por las autoridades.

Nueve integrantes de Los Linos han sido detenidos en 2026

La detención de Lino “N” da continuidad a un operativo realizado el 6 de mayo en Yautepec, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a ocho presuntos integrantes de Los Linos.

Entre ellos se encontraba Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado por las autoridades como uno de los principales líderes de la célula, así como Carlos “N”, hermano de Lino “N”.

Durante aquella intervención, uno de los agresores murió y dos elementos de la SSPC resultaron heridos; uno de ellos requirió ingresar de urgencia a quirófano.

En el operativo fueron aseguradas cuatro armas largas, cinco armas cortas y 24 teléfonos celulares. Las personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Con la captura de Lino “N” en Ixtapaluca, el Gobierno federal informó que ya suman nueve detenidos de esta organización criminal.

Investigaciones contra Los Linos llevaron a detenciones de funcionarios en Morelos

El 6 de mayo, autoridades federales detuvieron a los ocho presuntos integrantes de Los Linos en Yautepec entre los que se encontraban los hermanos de Lino “N”. A partir del seguimiento a las investigaciones sobre la delincuencia organizada en Morelos, el 20 de mayo se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra seis funcionarios, exfuncionarios y particulares presuntamente relacionados con una red de corrupción y delincuencia organizada.

Entre los detenidos estuvieron Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla, además de otros funcionarios de Cuautla. La FGR informó posteriormente que cinco de ellos fueron vinculados a proceso por su posible participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.