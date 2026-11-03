Tras rumores y dudas, México aclara por qué pide tener mochila de emergencia

Mochila de emergencia. Foto: Shutterstock

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) explicó este martes que su recomendación de preparar una mochila de emergencia obedece a una medida habitual de prevención y aclaró que no existe una advertencia sobre la llegada inminente de un desastre.

“Su difusión forma parte del trabajo continuo de orientación preventiva y no responde a la ocurrencia inminente de un desastre ni guarda relación con avisos o tendencias de otros países”, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

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CNPC informa que la campaña “Mochila de emergencia” corresponde a acciones habituales de prevención y autoprotección pic.twitter.com/o22etekxZh — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 3, 2026

La aclaración ocurre luego de que Japón pidiera este lunes a su población almacenar agua y alimentos ante posibles desastres naturales, como parte de sus medidas de prevención.

Otros países también han promovido recomendaciones similares para enfrentar situaciones de emergencia, entre ellos se encuentra Países Bajos, que el pasado 30 de septiembre impulsó una campaña para que las familias contaran con suministros suficientes para sobrevivir al menos 72 horas sin servicios básicos, como agua, electricidad o comunicaciones.

Anteriormente, en marzo de 2025, Europea pidió a sus 27 países miembros reforzar la preparación ante posibles emergencias, mediante la recomendación de contar con agua, alimentos, medicamentos y otros suministros básicos para sobrevivir al menos 72 horas sin servicios esenciales. Sin embargo, estas recomendaciones no son nuevas ni responden a una alerta reciente, sino que forman parte de una estrategia de prevención ante posibles emergencias.

¿Qué dijo Protección civil sobre la mochila de emergencia?

La CNPC explicó que la campaña de la mochila de emergencia es una acción permanente de prevención y autoprotección, cuyo objetivo es que las familias cuenten con artículos básicos para enfrentar situaciones como sismos, inundaciones u otras contingencias.

La dependencia señaló que estas recomendaciones se difunden periódicamente y en coordinación con las autoridades estatales de Protección Civil, las cuales también incluyen a las mascotas.

“Las campañas y publicaciones sobre la preparación de la mochila de emergencia forman parte de las acciones habituales de difusión para consolidar una cultura sólida de autoprotección y prevención compartida”.

El organismo explicó que preparar una mochila no significa que se haya detectado una amenaza específica. Por el contrario, busca que las personas tengan lo necesario para actuar con mayor seguridad si ocurre una emergencia.

¿Por qué Japón pidió prepararse ante desastres naturales?

Japón pidió a su población reforzar las medidas de prevención ante el riesgo de terremotos de gran magnitud y otros desastres naturales que podrían afectar al país.

El llamado se dio luego de que el pasado 2 de noviembre comenzara a operar una nueva Agencia Nacional de Gestión de Desastres, encargada de mejorar la preparación, atención de emergencias y labores de reconstrucción.

De acuerdo con Associated Press (AP), el organismo cuenta con más de 350 trabajadores y busca fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles catástrofes.

Como parte de estas acciones, las autoridades japonesas recomendaron almacenar agua y alimentos, asegurar los muebles de las viviendas e identificar refugios y rutas de evacuación.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia en México?

Mochila de emergencia.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda que la mochila incluya suministros suficientes para enfrentar las primeras 72 horas después de un desastre.

Entre los artículos básicos se encuentran:

Agua embotellada y alimentos no perecederos

Linterna y radio de pilas

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales

Copias de documentos importantes

Ropa abrigadora e impermeable

Silbato para solicitar ayuda

Dinero en efectivo y llaves de repuesto

Artículos especiales para bebés, adultos mayores y mascotas

La mochila debe colocarse en un lugar visible y de fácil acceso, de preferencia cerca de una ruta de evacuación previamente identificada, así como tener una mochila también para las mascotas.

¿México está en alerta por un posible desastre?

La CNPC descartó que la difusión de la campaña responda a una emergencia inminente o tenga relación con advertencias internacionales.

En el comunicado, la institución insistió en que la preparación forma parte de sus actividades habituales para proteger a las familias.

“El objetivo central de estas recomendaciones es brindar a la ciudadanía herramientas prácticas para la vida cotidiana y la tranquilidad del hogar”.

La dependencia recordó que estas acciones buscan fortalecer la cultura de prevención y ayudar a la población a organizarse antes de cualquier eventualidad.

También reiteró su compromiso de mantener una comunicación cercana con la ciudadanía.

“La CNPC reitera su compromiso de acompañar a la sociedad mexicana con información oportuna, constructiva y cercana, construyendo juntos comunidades cada vez más preparadas, resilientes”, destacó la dependencia.

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