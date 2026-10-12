Trabajadores del IMSS mantendrán protestas pese a medidas de Zoé Robledo

Las medidas anunciadas por Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no han sido suficientes para frenar las protestas del personal, que mantiene su sexigencias de mejoras salariales y condiciones adecuadas para trabajar en los hospitales.

En entrevista con Unotv.com, Gabriela Garduño, enfermera del Centro Médico Nacional Siglo XXI y especialista en pediatría, confirmó que las movilizaciones continuarán.

“Ahorita, por el tiempo, lo que nos ocupa es lo del incremento salarial, el cual en teoría debería entrar en vigor a partir del día 16 de octubre. Es por eso que nos estamos enfocando en el incremento, pero hay varios puntos: los insumos, lo del personal, lo del régimen de jubilaciones y pensiones, etcétera”.

Garduño explicó que uno de los objetivos actuales es que la mayoría de los trabajadores participe en la votación y que el proceso sea democrático y transparente.

Ante la movilización prevista para este 13 de octubre, Garduño reiteró que las protestas continuarán e invitó a los trabajadores que todavía dudan en participar a sumarse. Afirmó que las demandas buscan beneficiar al conjunto del personal y destacó que las movilizaciones han permitido que sus inconformidades tengan mayor visibilidad.

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