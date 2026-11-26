Sheinbaum calificó de injerencia la línea de denuncias de la DEA. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó de injerencia a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), luego de que la agencia anunciara la habilitación de una línea directa para recibir denuncias anónimas sobre presuntos integrantes, funcionarios públicos y redes de lavado de dinero vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

Durante su conferencia matutina de este jueves 26 de noviembre, la mandataria cuestionó que una institución estadounidense promueva mecanismos de denuncia dirigidos a ciudadanos mexicanos, al considerar que este tipo de acciones representan una intervención en asuntos que corresponden a las autoridades nacionales.

La mandataria comparó la iniciativa con un escenario en el que las autoridades mexicanas habilitaran un canal para recibir denuncias sobre presuntos actos de corrupción en Estados Unidos.

“Imagínense que la Secretaría de Seguridad (…) abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos?”, expresó.

Sheinbaum insistió en que México cuenta con instituciones propias para investigar y perseguir delitos, por lo que cuestionó que la agencia antidrogas estadounidense busque recibir información directamente de ciudadanos mexicanos.

La DEA habilita canales para recibir denuncias contra el Cártel de Sinaloa

El director de la DEA, Terry Cole, informó la noche del miércoles 25 de noviembre, a través de sus redes sociales, que la agencia habilitó canales de comunicación para recibir información confidencial y anónima sobre el Cártel de Sinaloa.

La convocatoria contempla denuncias relacionadas con presuntos integrantes y colaboradores de esta organización criminal, funcionarios públicos que pudieran tener vínculos con ella y redes de lavado de dinero que financien sus actividades.

Entre las vías de contacto anunciadas se encuentran servicios de mensajería y correo electrónico. La agencia señaló que la información proporcionada permitirá identificar a personas y estructuras relacionadas con las actividades del grupo criminal.

La DEA también adelantó que daría a conocer mecanismos específicos para recibir información sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sheinbaum cuestiona a la DEA por el tráfico de fentanilo en Estados Unidos

Durante su pronunciamiento, la presidenta también cuestionó el trabajo de la agencia antidrogas estadounidense y señaló que debería concentrar sus esfuerzos en investigar las redes de distribución de drogas y los posibles actos de corrupción dentro de su propio territorio.

Como parte de sus argumentos, Sheinbaum leyó información periodística sobre una investigación relacionada con el presunto consentimiento de agentes de la DEA a una operación de tráfico de fentanilo en 2024, mientras Estados Unidos enfrentaba una crisis de muertes por consumo de esta sustancia.

La mandataria utilizó ese caso para cuestionar las prioridades de la institución y lanzó un planteamiento al Gobierno estadounidense:

“Nuestra pregunta relevante y recíproca es: ¿Qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos?”

Sheinbaum sostuvo que el combate al narcotráfico debe contemplar también las acciones contra la distribución de drogas, el lavado de dinero y las redes criminales que operan dentro de Estados Unidos.

Esto dice Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, reiteró que el país no permitirá acciones unilaterales ni injerencias en su territorio.

A través de un posicionamiento publicado en su cuenta de X, señaló que las instituciones mexicanas cuentan con las facultades para recibir denuncias, investigar delitos, combatir la corrupción y evitar la impunidad.

La institución reafirmó que la cooperación internacional en materia de seguridad debe sustentarse en el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración sin subordinación.

Ante el anuncio de la @DEAHQ, el Gabinete de Seguridad del @GobiernoMX reitera que México no acepta acciones unilaterales ni injerencias en su territorio.



México cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos, combatir la corrupción y evitar la… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 26, 2026

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