Trabajo infantil en México registra ligera baja de 0.5%: Inegi

Reportan baja de trabajo infantil. Foto: Cuartoscuro

El trabajo infantil en México mostró una reducción en el último trienio.

De acuerdo con los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (Enti) 2025, la cifra de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que laboran pasó de 3.7 millones en 2022 a 3.5 millones en 2025, lo que representa una disminución del 0.5% en la tasa general.

Con esta variación, actualmente el 12.6% de los menores en México realiza actividades laborales.

Brecha por género: mayor presencia de varones

Los datos revelan una diferencia importante en la distribución por sexo entre la población infantil que trabaja:

Niños y adolescentes varones: 2.1 millones.

Niñas y adolescentes mujeres: 1.4 millones.

“Más niños que niñas están en trabajo infantil y vamos a ver por qué se da esa situación. En el caso de los niños son 2.1 millones de niños, en el caso de las niñas 1.4 millones de niñas y adolescentes”. Mauricio Rodríguez, titular de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi.

Sectores de actividad y riesgos laborales

Las principales ocupaciones de los menores varían según el sector económico:

Campo y comercio: el 33% de los niños labora principalmente en la agricultura, mientras que en el grupo de las niñas predomina el trabajo en comercio y servicios

Actividades de alto riesgo: el 8.8% de los menores desempeña labores consideradas peligrosas, como la minería o la agricultura de alto riesgo

Respecto a estas condiciones, Mauricio Rodríguez advirtió que corresponden a “actividades que ponen en riesgo su salud, su integridad física, también emocional y su desarrollo, como puede ser estar trabajando en lugares nocturnos donde hay alcohol, o minería, por ejemplo“.

Disparidades regionales: el sur concentra los índices más altos

La incidencia del trabajo infantil se distribuyó de forma desigual en el territorio nacional. Los estados del sur de México registran los porcentajes más elevados, superando el 20% de su población infantil.

Entidades con mayor incidencia:

Guerrero: 22.6%

Oaxaca: 20.9%

Chiapas: 20.3%

En contraste, las entidades con menor porcentaje de trabajo infantil están en el norte.

Entidades con menor incidencia:

Baja California: 5.8%

Sinaloa: 5.4%

Factores de escolaridad y entorno urbano

El nivel de asistencia escolar y el tipo de localidad inciden de forma directa en las tasas de trabajo infantil.

Arturo Blancas, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Inegi, detalló las diferencias registradas en el levantamiento:

“Entre quienes no asistían a la escuela alcanzó 48.4%, mientras que entre quienes sí asistían fue de 9.9%. Asimismo, en las áreas menos urbanizadas la tasa fue de 15.7%, comparada con 8.4% en las áreas más urbanizadas”.

Principales causas y contexto del hogar

Al consultar los motivos por los cuales los menores se integran al ámbito laboral, la encuesta reportó las siguientes razones principales:

30% trabaja por gusto o por ayudar a la familia

22% lo hace para pagar su escuela y cubrir sus propios gastos

15% destina sus ingresos al pago de deudas

Asimismo, el contexto económico y socioambiental influye de manera determinante: el 83% de los hogares con presencia de trabajo infantil reportó haber enfrentado sequías, pérdida de empleo o crisis económicas durante los últimos tres años.

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