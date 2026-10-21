Aseguran 6 piezas arqueológicas de Veracruz que serían enviadas a Gran Bretaña

Incautan en el AICM bienes arqueológicos. Foto: Gabinete de Seguridad

Autoridades federales aseguraron seis bienes arqueológicos procedentes de Veracruz durante una inspección en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando presuntamente serían enviados a Gran Bretaña mediante Correos de México.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el hallazgo ocurrió durante labores de revisión realizadas por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Tras la inspección, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que las seis piezas forman parte del patrimonio cultural de la nación y están protegidas por la legislación mexicana.

Durante labores de inspección en el @AICM_mx, elementos de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, identificaron seis bienes arqueológicos procedentes de Veracruz que pretendían ser enviados a Gran Bretaña mediante Correos de México.



El @INAHmx confirmó que las… pic.twitter.com/z7LraobzaE — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 21, 2026

El cargamento sería enviado mediante Correos de México

Según el reporte oficial, los bienes arqueológicos tenían como destino Gran Bretaña y serían trasladados mediante el servicio de Correos de México.

Las autoridades identificaron las piezas durante los procedimientos de inspección en el aeropuerto capitalino.

Posteriormente, el INAH intervino para determinar su naturaleza y confirmar su valor como parte del patrimonio cultural mexicano.

Hasta el momento, la información oficial difundida no detalla las características, antigüedad o cultura de origen de cada una de las seis piezas ni identifica a las personas responsables del envío.

Autoridades buscan prevenir el tráfico ilícito de bienes arqueológicos

El Gabinete de Seguridad señaló que las instituciones federales mantienen acciones coordinadas para prevenir el tráfico ilícito de bienes arqueológicos y proteger el patrimonio cultural de México.

La legislación mexicana establece medidas de protección para los monumentos arqueológicos y otros bienes considerados parte del patrimonio nacional.

Por ello, su extracción, traslado o comercialización debe sujetarse a las disposiciones legales aplicables.

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