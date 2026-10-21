América Móvil aumenta 7% su utilidad neta y suma 3.1 millones de clientes

| 19:57 | Iván Grifaldo | Uno TV

America Movil

América Móvil reportó una utilidad neta de 24 mil 282 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2026, un crecimiento anual de 7%. La empresa también registró ingresos por 250 mil 634 millones de pesos, un aumento de 7.6% frente al mismo periodo de 2025.

En su reporte financiero presentado el 20 de octubre, la compañía informó que sumó 3.1 millones de suscriptores de postpago y conectó 390 mil nuevos accesos de banda ancha, mientras que en prepago registró 5 millones de desconexiones netas.

América Móvil reporta mayores ingresos y ganancias en 2026

El EBITDA de América Móvil, indicador financiero que mide las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, alcanzó 102 mil 156 millones de pesos, un incremento anual de 8.9%.

Su margen EBITDA fue de 40.8% de los ingresos, medio punto porcentual por encima del registrado un año antes.

La utilidad de operación llegó a 57 mil 113 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 13.9%.

En cuanto a los servicios, la compañía reportó los siguientes resultados a tipos de cambio constantes:

  • Servicios móviles: crecimiento anual de 6.3%.
  • Postpago: aumento de 7.5% en ingresos.
  • Prepago: incremento de 4.3%.
  • Servicios de línea fija: crecimiento de 3.7%.

México y Brasil destacan en nuevos clientes de postpago

Durante el trimestre, América Móvil incorporó 3.1 millones de clientes de postpago, principalmente en América Latina.

Los países con mayores adiciones fueron:

  • Brasil: 743 mil suscriptores.
  • Colombia: 348 mil.
  • Perú: 229 mil.
  • México: 144 mil.

En contraste, la compañía registró 5 millones de desconexiones netas de prepago, relacionadas principalmente con depuraciones de usuarios en México y Colombia.

En el mercado mexicano, Telcel agregó 144 mil suscriptores de postpago durante el trimestre y desconectó 2.9 millones de suscriptores de prepago, llevando su base móvil a 81.8 millones de usuarios al cierre de septiembre.

Por su parte, Telmex incorporó 37 mil nuevos accesos de banda ancha.

América Móvil reduce deuda y mantiene inversiones

Entre enero y septiembre de 2026, la empresa destinó 75 mil 915 millones de pesos a inversiones, financiadas completamente con su flujo de efectivo.

Durante ese periodo también logró:

  • Reducir su deuda neta en 34 mil 253 millones de pesos, en términos de flujo de efectivo.
  • Distribuir 27 mil 470 millones de pesos a sus accionistas mediante dividendos y recompra de acciones.

Al cierre de septiembre, la deuda neta de América Móvil se ubicó en aproximadamente 400 mil millones de pesos, sin incluir arrendamientos.

La relación entre deuda neta y EBITDAaL pasó de 1.52 veces al cierre de 2025 a 1.21 veces en septiembre de 2026.

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