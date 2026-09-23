Estos estados son los que más avanzaron en competitividad en 2026, según el IMCO

Estados competitivos según el IMCO. Fotos: Cuartoscuro

El Índice de Competitividad Estatal (ICE) del IMCO señala que tres estados tuvieron mayor avance en este 2026: Quintana Roo, Nayarit y Campeche. Subieron de 12.7 y 26.9 puntos su índice de complejidad económica en sectores de innovación.

El estudio del IMCO, que analiza desde hace 20 años a las 32 entidades del país mediante 53 indicadores, también identifica fortalezas en estados como Nuevo León, Ciudad de México, Querétaro, Chihuahua y Jalisco en áreas como talento, innovación, exportaciones e inversión.

Quintana Roo, Nayarit y Campeche destacan por sus avances

Uno de los datos que sobresalen en la edición 2026 es el avance que tuvieron Quintana Roo, Nayarit y Campeche en el índice de complejidad económica en sectores de innovación de acuerdo con el ranking de 2025.

Quintana Roo ascendió 12 posiciones y se colocó en el sitio 9

Campeche ascendió 6 lugares y se colocó en el sitio 13

Nayarit ganó 8 posiciones y se colocó en el lugar número 14

Estas tres entidades aumentaron entre 12.7 y 26.9 puntos en este indicador, de acuerdo con el IMCO.

Índice de Competitividad Estatal 2026, IMCO

Los estados que descendieron

En contraste, en este índice de 2026 las caídas más notables con respecto a ranking del año anterior se dieron en los siguientes estados:

Sinaloa que perdió 7 posiciones y se ubica en el lugar 23

Hidalgo que perdió 7 posiciones y se ubica ahora en el sitio 21

Chihuahua descendió 7 posiciones y se ubica en el lugar 15

Baja California que cayó 6 posiciones y se ubica en el sitio 17

Para el IMCO, este resultado muestra que desarrollar actividades económicas de mayor valor agregado puede ser una vía para mejorar la competitividad de los estados.

¿Qué estados destacan por sus fortalezas?

Además de los avances en complejidad económica, el IMCO reconoció a 10 entidades por las fortalezas que han mantenido o desarrollado durante estos 20 años.

Aguascalientes

El estado destaca por su integración a las cadenas productivas de América del Norte, así como por sus avances en atracción de inversión y exportaciones.

Baja California

Sobresale por su integración con la economía global y por su desempeño sostenido en inversión extranjera y exportaciones. En 2026, las exportaciones representan 78.6% de su PIB, de acuerdo con el IMCO.

Baja California Sur

Su economía está impulsada por el turismo y destaca por su capacidad para atraer inversión, sus salarios relativamente altos y sus bajos niveles de informalidad.

Chihuahua

El estado se ha mantenido como líder en exportaciones durante los 20 años del índice. En 2026, las exportaciones representan 108% de su PIB, impulsadas principalmente por los sectores de electrónicos y computadoras.

Ciudad de México

La capital destaca por su liderazgo en talento y educación superior durante las últimas dos décadas. El IMCO también la identifica como la economía más eficiente en consumo eléctrico.

Coahuila

Es una potencia exportadora vinculada con la industria automotriz. Durante 20 años se ha mantenido en segundo lugar en exportaciones como proporción del PIB.

Jalisco

El estado cuenta con una economía diversificada y destaca por el crecimiento de sus empresas medianas y grandes, además de su capacidad de innovación.

Nuevo León

Desde 2006 ocupa el primer lugar en complejidad de los sectores de innovación, según el IMCO. También destaca por contar con talento altamente capacitado y bajos niveles de informalidad laboral.

Querétaro

El estado destaca por el dinamismo de sus industrias automotriz y aeroespacial, así como por el crecimiento de los centros de datos. Además, ha mantenido un alto nivel de complejidad económica durante los últimos cinco años.

Sonora

Su economía industrial se acompaña de un mercado laboral con altos niveles de escolaridad y un desempeño sostenido en PIB per cápita y exportaciones.

¿Qué tienen en común los estados más competitivos?

El IMCO señala que los estados con mejores resultados no siguen una sola fórmula.

En cambio, han desarrollado distintas capacidades que se complementan: empleo formal, talento calificado, infraestructura funcional, producción más sofisticada e instituciones confiables.

La experiencia de los últimos 20 años muestra, según el instituto, que cada entidad ha seguido una ruta distinta y ha aprovechado sus propias fortalezas y vocaciones productivas para generar, atraer y retener talento e inversión.

Seguridad y confianza siguen siendo un reto

Otro de los pendientes está relacionado con la seguridad y la confianza en las instituciones.

Aunque 29 estados redujeron su tasa de homicidios, sólo 27.4% de la población adulta se siente segura, de acuerdo con los datos citados por el IMCO.

A esto se suma una cifra negra de 92.9%, por lo que el instituto señala que la reducción de la violencia todavía no se refleja en una mayor confianza ciudadana.

¿Qué sigue para los estados?

El IMCO plantea que los avances en inversión, exportaciones, educación y formalidad pueden acumular ventajas que no se construyen rápidamente.

Durante la presentación del ICE 2026, la directora general del IMCO, Valeria Moy, destacó la importancia de mantener una visión de largo plazo, así como de dar continuidad y evaluar las decisiones tomadas por las entidades.

El Índice de Competitividad Estatal 2026 analiza a las 32 entidades federativas mediante 53 indicadores agrupados en seis subíndices, bajo el tema “Los pilares de la nueva economía”.

En esta edición, el IMCO pone especial atención en infraestructura y talento como condiciones para que los estados puedan aprovechar el crecimiento de la inteligencia artificial y los cambios de la economía mundial.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.