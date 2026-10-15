RJ Mitte, actor de “Breaking Bad”, le pidió matrimonio a su novia un año antes de morir; la historia del compromiso

RJ Mitte fue encontrado sin vida en su domicilio en Brownsville, Texas. Foto: AFP

El actor RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter “Flynn” White Jr. en la serie “Breaking Bad”, se había comprometido con su novia, Kennedy Suarez, en octubre de 2025, la noticia volvió a cobrar relevancia tras el fallecimiento del intérprete, ocurrido el pasado lunes, a los 34 años.

La revista People dio a conocer el compromiso del actor y productor, quien le propuso matrimonio a su pareja durante la celebración de su cumpleaños número 30 en California.

De acuerdo con la publicación, la propuesta ocurrió en la gala benéfica número 56 Día del Sol, realizada en el Park Hyatt Aviara Resort, en Carlsbad.

El evento, organizado por The Beach & Country Guild, recaudó fondos para United Cerebral Palsy (UCP) de San Diego, organización de la que Mitte era embajador.

¿Qué dijo RJ Mitte sobre su compromiso con Kennedy Suarez?

Tras anunciar su compromiso, el actor compartió con People la felicidad que sentía por iniciar una nueva etapa junto a su pareja, con quien mantenía una relación sentimental desde hacía cinco años.

“Estoy encantado de haber encontrado a mi alma gemela, mi compañera de vida, quien me inspira a superarme, sin importar lo que estemos haciendo”, declaró Mitte a la revista.

También expresó su entusiasmo por comenzar formalmente su vida juntos y descubrir lo que les depararía el futuro.

La historia de la pareja comenzó con una amistad de más de una década, que posteriormente se convirtió en una relación sentimental.

Ambos compartían actividades relacionadas con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y participaban en iniciativas benéficas.

Según People, después de comprometerse, la pareja todavía no había comenzado a planear su boda; sin embargo, ya disfrutaba de su vida en Brownsville, Texas.

RJ Mitte y su labor en favor de las personas con discapacidad

Además de su trabajo como actor, Mitte participó en distintas iniciativas sociales, el intérprete, quien vivía con parálisis cerebral, aprovechó su trayectoria pública para promover la inclusión y la representación de las personas con discapacidad.

También presidía The Mitte Foundation, una organización familiar enfocada en apoyar a comunidades marginadas del sur del estado.

Por su parte, Kennedy Suarez trabajaba a distancia como generalista de recursos humanos y acompañaba al actor en algunas de sus apariciones públicas y actividades relacionadas con sus proyectos.

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