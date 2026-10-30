Revelan potente insecticida como sustancia usada contra perritos en Parque España

Mascotas fueron envenenadas con cebos. Foto: Cuartoscuro / SSPC

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México identificó metomilo, un potente insecticida, como la sustancia empleada en cebos que causaron la muerte de cuatro perros en el Parque España y calles de la colonia Condesa, en la Ciudad de México. Asimismo, autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc informaron que identificaron a un presunto responsable de los envenenamientos.

Hasta el momento, las autoridades han encontrado 14 cebos sospechosos, mientras los vecinos se mantienen alertas por estos hechos que han cobrado la vida de al menos cuatro animales de compañía.

Fiscalía identifica metomilo en cebos que mataron a perros en la Condesa

Bertha Alcalde Luján, fiscal de la CDMX, informó que las conclusiones sobre la sustancia utilizada se obtuvieron luego de realizar la necropsia a dos de los perros que murieron el martes 27 de octubre.

“Hasta el momento, los exámenes periciales, nuestros químicos indican que la sustancia es metomilo, que es un insecticida y acaricida altamente tóxico”, señaló.

La funcionaria indicó que se han presentado al menos dos denuncias por la muerte de los caninos por parte de sus dueños; sin embargo, la Fiscalía investiga los cuatro casos de envenenamiento.

También informó que se han localizado 14 cebos, la mayoría en el Parque España, aunque las diligencias de vecinos y autoridades permitieron encontrar otros en calles aledañas, como Atlixco, Juan Escutia, Juan de la Barrera y Veracruz.

¿Qué es el metomilo y cómo afecta a los perros?

El metomilo es un insecticida del grupo de los carbamatos, utilizado para el control de plagas y considerado altamente tóxico. Cuando un perro lo ingiere, puede inhibir la acción de la acetilcolinesterasa, una enzima que regula la transmisión de señales nerviosas.

Esta alteración provoca una acumulación de acetilcolina en el organismo y puede causar salivación excesiva, vómitos, temblores, convulsiones y dificultad para respirar. En intoxicaciones graves puede ocasionar insuficiencia respiratoria y la muerte.

Existe tratamiento veterinario, que puede incluir atropina para contrarrestar algunos de sus efectos y soporte respiratorio. La atención inmediata es fundamental, pues la intoxicación puede avanzar rápidamente.

Alcaldesa de Cuauhtémoc asegura que identificó a presunto responsable

Aunque la fiscal informó que la institución todavía no cuenta con un probable responsable identificado, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega aseguró que, mediante cámaras del C2 y dispositivos de seguridad de vecinos, se identificó a un sujeto señalado por presuntamente envenenar a los perros.

La alcaldesa acudió a la Fiscalía con una memoria que contiene imágenes en las que presuntamente aparece el responsable de colocar los cebos. Con este material, se presentó ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) para ampliar la investigación y pidió que se detenga al señalado.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado una detención relacionada con estos hechos.

Dan de alta a perritas sobrevivientes

En medio de las investigaciones, también se informó que Kiara y Siberia, dos perritas que sobrevivieron al presunto envenenamiento en la Condesa, recibieron el alta médica.

Su dueña, aseguró sentirse afortunada de que ambas hayan sobrevivido; sin embargo, señaló que tendrán que vivir con problemas renales a consecuencia de lo ocurrido.

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