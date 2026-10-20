De Anzures a Coacalco: así rastrearon 5 autos robados de alta gama; faltan 2

Caen 3 por robo de autos de lujo en Anzures. Fotos: FGJEM

Cinco de los siete automóviles de alta gama robados de un inmueble en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, fueron recuperados mediante una investigación coordinada entre autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Además, tres hombres fueron detenidos durante dos cateos realizados en inmuebles de la alcaldía Álvaro Obregón, mientras continúan las indagatorias para localizar las dos unidades restantes.

De acuerdo con el informe conjunto de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia, el robo ocurrió el 13 de octubre de 2026, cuando varias personas sustrajeron los vehículos de una propiedad ubicada en la calzada Melchor Ocampo, en la colonia Anzures.

A partir de la denuncia, las autoridades establecieron un perímetro de búsqueda y revisaron grabaciones de cámaras de videovigilancia para seguir el recorrido de los automóviles. Las indagatorias permitieron establecer que las unidades fueron trasladadas al municipio de Coacalco, Edomex, donde presuntamente quedaron resguardadas en distintos predios para dificultar su localización.

La recuperación fue resultado de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), así como sus homólogas del Edomex, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Vehículos de alta gama robados. Foto: FGJEM

Así rastrearon los autos robados de Anzures hasta Coacalco

Tras el robo de los siete vehículos, los equipos de investigación de ambas entidades comenzaron a recopilar imágenes de circuitos cerrados de videovigilancia para reconstruir los desplazamientos de las unidades.

Con la información obtenida, las autoridades identificaron una ruta que conducía hacia Coacalco, municipio mexiquense donde los automóviles habrían sido distribuidos en diferentes inmuebles para evitar que fueran rastreados.

Las labores de seguimiento permitieron ubicar y recuperar cinco vehículos, que quedaron bajo custodia de las autoridades del Edomex y fueron trasladados a depósitos vehiculares para realizar los peritajes correspondientes.

Una vez concluidas las diligencias ministeriales, las unidades podrán ser devueltas a sus propietarios, conforme al procedimiento legal.

Sin embargo, dos de los siete automóviles continúan sin ser localizados. Las investigaciones permanecen abiertas para encontrar los vehículos pendientes y ubicar a otras personas que pudieran estar relacionadas con el robo.

Cateos en Álvaro Obregón dejan tres detenidos

Como parte de las indagatorias, agentes de la SSC y de la FGJCDMX, con apoyo de la Marina y la Guardia Nacional, ejecutaron dos órdenes de cateo en inmuebles de la alcaldía Álvaro Obregón, donde fueron detenidos tres hombres.

Las órdenes judiciales fueron autorizadas por un juez de control, luego de que el Ministerio Público presentó datos de prueba que relacionaban los domicilios con la investigación.

La primera intervención se realizó en un predio de la calle Desierto Arenoso, en la colonia Santa Lucía Reacomodo. Ahí fue detenido un hombre de 42 años y se aseguraron dos placas de circulación reportadas como robadas, además de una bolsa con aproximadamente 700 gramos de vegetal verde a granel.

El segundo cateo tuvo lugar en un inmueble de la calle Fueguinos, en la colonia Ampliación Tlacuitlapa. En ese sitio fueron detenidos dos hombres, de 54 y 47 años, y se encontraron dos juegos de placas del Estado de México y dos placas adicionales, todas con reporte de robo.

También se aseguraron 15 bolsas con una sustancia sólida blanca, cuyo contenido no fue especificado en el comunicado.

¿Qué sigue en la investigación por el robo de autos?

Los tres detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados, para determinar su situación jurídica e integrar las pruebas a la carpeta de investigación.

Las autoridades los identifican como presuntos integrantes de un grupo relacionado con el robo de vehículos. No obstante, su posible responsabilidad deberá establecerse conforme al procedimiento legal.

En paralelo, las corporaciones mantienen las labores para localizar los dos automóviles que faltan y detener a otras personas posiblemente involucradas, tanto en la CDMX como en el Edomex.

El caso comenzó con la sustracción de siete vehículos en Anzures y derivó en una investigación metropolitana que permitió recuperar cinco unidades en territorio mexiquense y realizar detenciones en dos inmuebles de Álvaro Obregón.

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