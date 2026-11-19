Chatbot contra reclutamiento forzado. Foto: Cuartoscuro

Francisco tenía apenas seis años cuando comenzó a vivir de cerca la violencia del crimen organizado dentro de su propia familia. A los 12 años, ya había sido convertido en sicario.

Su historia, una de las primeras que conoció la organización Reinserta, se convirtió en la inspiración de Fran, un chatbot que busca prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos criminales.

“Detrás de esta herramienta hay una historia real, la de Francisco fue uno de los primeros casos que conocimos en Reinserta, un niño que desde los seis años vivió la violencia del crimen organizado dentro de su propia familia y a los 12 fue convertido en sicario”, Carmen Mari, directora de Comunicación de Reinserta

Fran: una herramienta para llegar antes que el crimen organizado

El reclutamiento infantil no ocurre únicamente en zonas controladas por la delincuencia. También puede comenzar en espacios cotidianos, a través de personas cercanas o mediante redes sociales.

“Se reclutan, en escuelas, en parques, dentro de las mismas familias y también en los espacios digitales. Por eso estamos tan emocionadas de mostrarles una herramienta tecnológica que justamente quiere llegar a esos espacios”, Carmen Mari, directora de Comunicación de Reinserta

De acuerdo con Reinserta, entre 140 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes en México están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado.

Ante este panorama, la organización desarrolló, con el apoyo de Meta, un chatbot que permite identificar señales de alerta y orientar a quienes enfrentan situaciones de riesgo.

“Aprendimos que queremos escuchar antes detectar antes y llegar antes de que suceda”, Carmen Mari, directora de Comunicación de Reinserta

¿Cómo funciona Fran?

Fran es una herramienta gratuita, confidencial y disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de WhatsApp.

Su objetivo es ayudar a reconocer posibles intentos de reclutamiento, principalmente en entornos digitales, además de proporcionar herramientas socioemocionales y orientación sobre cómo actuar ante una situación de peligro.

La herramienta fue diseñada para ofrecer un espacio de confianza, utilizando un lenguaje cercano que facilite la comunicación con niñas, niños y adolescentes.

La elección de WhatsApp busca aprovechar una plataforma ampliamente utilizada y familiar para quienes necesitan orientación.

Durante la presentación, Eliana Pérez, directora de Políticas Públicas de Meta para Latinoamérica, destacó que el 97% de los celulares cuenta con una cuenta activa de WhatsApp, cifra mencionada por la representante de la compañía.

¿Dónde consultar información sobre Fran?

Para conocer más sobre la herramienta y consultar materiales para prevenir el reclutamiento infantil, se puede visitar el sitio oficial de Reinserta:

https://reinserta.org

La organización también cuenta con guías y recursos que ayudan a identificar comportamientos de riesgo, ofertas sospechosas y mecanismos de captación utilizados por grupos delictivos.

Fran nace de una historia marcada por la violencia, pero con una apuesta distinta: que otros niños puedan reconocer el peligro y encontrar orientación antes de que el crimen organizado cambie sus vidas.

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