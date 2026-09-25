Sheinbaum confirma que buscará reducir el déficit comercial de EE.UU. mediante aumento de importaciones

Foto: AFP

Este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que su administración busca impulsar una reducción del déficit comercial de Estados Unidos (EE.UU.) con México a través de importaciones, un acto en medio de negociaciones bilaterales sobre aranceles.

“Hemos estado trabajando conjuntamente para el objetivo de Estados Unidos, que es lo que llama el presidente Trump la disminución del déficit… Lo que estamos buscando es comprar más de Estados Unidos y menos de otros países y eso va a disminuir la balanza comercial desde el punto de vista de Estados Unidos”, dijo durante su conferencia matutina.

La mandataria federal explicó se ha trabajado al respecto y que el objetivo es la disminución de tarifas en productos como el acero y que no hayan más aranceles, que es parte de las discusiones que se tienen en las negociaciones. Asimismo, señaló que cuando el vecino del norte toca temas en los que se involucra la soberanía, su Gobierno no cede.

“Para nosotros el objetivo es disminuir las tarifas en acero y automóviles y que no haya más aranceles y en esa es la discusión que tenemos en este momento, han solicitado varios temas en algunos hemos avanzado, en otros dependen de nuestra soberanía y por supuesto que allí no vamos a ceder porque es la soberanía y la territorialidad y nuestra Constitución y tiene que estar todo en el Marco del acuerdo comercial. Entonces, claro que nos interesa la integración económica, pero siempre con soberanía”, dijo desde Villahermosa, Tabasco.

La Presidenta recalcó que México es el principal país comprador de mercancías y productos de los Estados Unidos. “No hay ningún país en el mundo que le compre más a Estados Unidos que México”, declaró.

De igual manera, adelantó que hay intención de llegar a un acuerdo, “pero todavía no llegamos al punto final, hay muchas conversaciones”.

¿Cuál es la situación comercial entre México y Estados Unidos?

Ambos países y Canadá son socios en el tratado de libre comercio T-MEC, que se tambalea en medio de la guerra comercial que Trump libra actualmente con Ottawa.

México negocia directamente la eliminación o reducción de los aranceles impuestos por Estados Unidos a sectores como el del acero, el aluminio y el automotriz.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tiene previsto viajar a Washington la semana próxima para continuar las pláticas.

México destina el 80% de sus exportaciones a su vecino y principal socio. El intercambio superó los 960 mil millones de dólares el año pasado, con un saldo que dejó a Estados Unidos un déficit de 197 mil millones, según cifras oficiales.

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