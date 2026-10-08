Jorge Jesus rompe el silencio tras mensaje de Cristiano Ronaldo y su salida de Portugal

Cristiano Ronaldo acusó a Jorge de Jesus de incumplir con su palabra. Foto: AFP

Jorge Jesus, técnico de la Selección de Portugal, reaccionó públicamente al mensaje que Cristiano Ronaldo difundió en redes sociales, en el que acusó al entrenador de no haber cumplido su palabra en dos ocasiones y explicó los motivos por los que abandonó la concentración del equipo.

El entrenador fue abordado por medios de comunicación cuando salía de su casa y, aunque evitó entrar en detalles sobre las acusaciones del delantero, sí ofreció una breve respuesta.

“Leí el comunicado y ahora, como hago todos los días, voy a la federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la selección nacional”, declaró Jorge Jesus.

La respuesta se produjo después de que Cristiano Ronaldo publicara un comunicado el martes 6 de octubre, en el que ofreció disculpas por haber abandonado la concentración de Portugal y reconoció que su condición de capitán debía ser considerada como un factor agravante ante una posible sanción.

¿Por qué se distanciaron Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus?

De acuerdo con lo explicado por Cristiano Ronaldo, el conflicto con Jorge Jesus comenzó después de un episodio ocurrido durante la preparación de Portugal. El delantero aseguró que el técnico le pidió calentar ante Noruega, pese a que inicialmente no estaba contemplado que ingresara al partido.

El portugués también señaló que posteriormente había un acuerdo para que el entrenador explicara públicamente lo ocurrido y asumiera su responsabilidad. Sin embargo, según Ronaldo, Jorge Jesus presentó una versión propia durante una conferencia de prensa, situación que provocó un mayor distanciamiento entre ambos.

Cristiano también reconoció que abandonar la concentración fue una decisión equivocada, por lo que ofreció disculpas a sus compañeros y aficionados, además, manifestó su disposición a aceptar una eventual sanción de la Federación Portuguesa de Fútbol.

El delantero aseguró que Jorge Jesus tenía un documento cuyo contenido había sido previamente validado por él, sus representantes y personas de la federación, pero sostuvo que el técnico decidió no seguir ese acuerdo.

Pese a la disputa, Cristiano Ronaldo dejó abierta la posibilidad de continuar con Portugal y aseguró que todavía habrá tiempo para despedirse de la selección.

“Puedo prometer a todos mis aficionados, y naturalmente en especial a todos los portugueses, que tendremos uno o más partidos de despedida. Habrá tiempo para eso”, declaró.

Federación de Portugal deja abierta la puerta para Cristiano Ronaldo

En medio de la controversia, Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, calificó lo ocurrido entre el futbolista y el cuerpo técnico como un “malentendido”.

Después de la victoria de Portugal por 2-1 sobre Noruega en la UEFA Nations League, el dirigente señaló que Cristiano Ronaldo puede regresar a la selección cuando quiera, por lo que la puerta permanece abierta para su eventual reincorporación.

Mientras tanto, el delantero volvió a la actividad con Al Nassr, a la espera de la reanudación de la liga. Su futuro con la selección portuguesa permanece abierto, mientras Jorge Jesus mantiene su atención en el trabajo con el equipo nacional.

La breve declaración del entrenador representa su primera reacción pública después del comunicado de Cristiano Ronaldo, pero no ofrece detalles sobre las diferencias entre ambos, por lo que el conflicto permanece sin una solución pública.

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