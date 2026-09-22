En protesta por veto, NYT no publicará fotos del grupo de prensa de la Casa Blanca

The Nwe York Times reacciona a veto de la Casa Blanca a otros medios. Foto: Reuters

The New York Times (NYT) anunció que no publicará ni distribuirá las fotografías tomadas por parte de fotógrafos asignados a la Casa Blanca, en una acción coordinada con otros miembros de ese grupo, ante el veto del presidente Donald Trump.

“EE. UU. merece unos medios de comunicación libres”: The New York Times

Charlie Stadtlander, portavoz del diario, explicó que la decisión busca mostrar apoyo a organizaciones informativas que, según el medio, están siendo afectadas por las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump para restringir el acceso de periodistas a la Casa Blanca.

“En señal de apoyo a las organizaciones informativas que están siendo objeto de medidas injustas por parte del presidente al vetar el acceso de periodistas a la Casa Blanca”, The New York Times

Además, The New York Times afirmó que la población en Estados Unidos se merecemedios libres y que trabajen sin “intimidaciones”.

“Los estadounidenses merecen unos medios de comunicación libres e independientes que informen sobre su gobierno sin intimidaciones, así como una cobertura exhaustiva de los acontecimientos de interés público”, The New York Times

Aunque fijo su postura, el medio aseguró que mantendrá la cobertura de la agenda presidencial fuera de la Casa Blanca.

The New York Times se suma a otras cadenas de TV

Las principales cadenas televisivas de Estados Unidos anunciaron este lunes que dejan de cubrir de forma conjunta los actos públicos del presidente Donald Trump en solidaridad con CNN, que junto a los medios MS NOW y Politico fueron vetados por la Casa Blanca.

Las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN.

Conflicto entre Trump y medios de comunicación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó contra CNN, MS NOW y Politico, a quienes vetó de la Casa Blanca. El viernes, el republicano anunció el que prohibía el acceso de estos tres medios a la Casa Blanca como castigo por difundir lo que él considera “noticias falsas”.

En respuesta, los tres medios interpusieron una demanda judicial contra el gobierno de Trump, al que acusan de querer coartar la libertad de prensa.

De acuerdo con la demanda consultada por la AFP, el veto presidencial no cumple “los requisitos mínimos del debido proceso: notificación previa basada en criterios claros y la oportunidad de ser escuchados”.

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