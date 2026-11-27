Este es el horario para camiones de carga pesada. Fotos: Cuartoscuro

Los transportistas y propietarios de camiones, grúas industriales o vehículos que llevan maquinaria pesada deben estar atentos a estas restricciones a la circulación tanto en días como en horarios por las vacaciones de invierno 2026. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que las medidas estarán vigentes del 11 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 en carreteras y puentes federales.

Según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las disposiciones aplican a los vehículos que cuentan con permiso especial de la SICT para transportar objetos indivisibles de gran peso y/o volumen.

¿Qué días podrán circular los vehículos con carga pesada?

La SICT estableció diferentes horarios de circulación, dependiendo del tipo de carretera y del día:

14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre de 2026, así como el 4 y 5 de enero de 2027:

Carreteras ET4, A4 y B4: podrán circular durante las 24 horas del día.

podrán circular durante las 24 horas del día. Carreteras ET2, A2, B2, C y D: podrán transitar de 6:00 a 18:30 horas con luz diurna y de 00:00 a 6:00 horas durante la noche. Para circular de 18:30 a 23:59 horas deberán contar con dos vehículos piloto, uno al frente y otro en la parte trasera.

19 y 26 de diciembre de 2026, así como el 2 de enero de 2027:

Los vehículos podrán circular por cualquier tipo de carretera, pero únicamente de 6:00 a 14:00 horas.

¿Qué días estará prohibida la circulación?

El aviso del DOF establece la suspensión total del tránsito para las grúas industriales y los equipos especiales de carga sobredimensionada durante los siguientes días:

Diciembre de 2026: 11, 12, 13, 18, 20, 24, 25, 27 y 31

11, 12, 13, 18, 20, 24, 25, 27 y 31 Enero de 2027: 1, 3 y 6

¿Quiénes están exentos de estas restricciones?

La SICT señaló que las restricciones no aplicarán a los vehículos relacionados con proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, entre ellos los trabajos del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.

También se contempla al sector petrolero y a los proyectos que contribuyan a los objetivos del Programa Sectorial de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 2025-2030.

Sin embargo, estas excepciones no eliminan la obligación de cumplir con la NOM-040-SCT-2-2012 ni con las demás disposiciones aplicables, incluyendo los requisitos para contar con vehículos piloto en condiciones adecuadas.

El aviso entrará en vigor el 11 de diciembre de 2026. Se busca facilitar el tránsito en las carreteras federales durante los días de mayor afluencia vehicular por las fiestas decembrinas y las vacaciones de invierno.

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